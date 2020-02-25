Samsung, 16 GB DRAM'lerinin Seri Üretimine Başladı

Samsung, 16 GB kapasiteli LPDDR5 DRAM'lerin seri üretimine başladığını duyurdu. Samsung'un yeni bileşenleri, mevcut ürünlere oranla 1.3 kat daha yüksek hız ve yüzde 20 kadar da enerji tasarrufu sağlayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung,piyasaya sürdüğü amiral gemisi ve bütçe dostu telefonların satışlarında çok iyi bir başarı yakalıyor ve yıllardır, sektörün zirvesini kimseye bırakmıyor. Bu başarısının farkında olan Samsung, hem 2020 hem de sonrası için sektörel çalışmalarını sürdürüyor.

Şimdiyse Samsung, akıllı telefon sektöründe önemli bir dönemin kapısını aralayacak olan bir donanımın seri üretimine başladığını duyurdu. Yapılan açıklamalarda; üst segment akıllı telefonlarda kullanılmak üzere geliştirilen 16 GB kapasiteli LPDDR5 DRAM'lerin seri üretimine başlandığı belirtildi. Temmuz 2019'da 12 GB LPDDR5 DRAM üretimini başlatan şirket, şimdi biraz daha güçlü RAM'ler için yola koyuldu.

Şirketin şimdiye kadar ki son DRAM nesli olan "LPDDR4X"e oranla 1.3 kat daha hızlı olan LPDDR5 DRAM'ler, saniyede 5,500 MB veri aktarımı yapabiliyor. Samsung'un yeni RAM'lerini 8GB'lik LPDDR4X paketleriyle kıyasladığımız zaman, ortaya yüzde 20'den fazla enerji tasarrufu çıkarken, iki kat kadar da kapasite çıkıyor.

Samsung'un yeni nesil RAM'leri, akıllı telefon sektörü için önemli bir gelişme olacak. Ancak Samsung'tan yapılan açıklamalara göre şirket, sadece 16 GB LPDDR5 DRAM üretimiyle kendisini sınırlamayacak. Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, haziran ayından sonra 10nm üretim teknolojisine dayalı 16 GB kapasiteli LPDDR5 RAM'lerinin seri üretimine geçecek. Bu RAM'ler saniyede 6.400 MB veri aktarımı yapabilecek.