Samsung'un ilk Android 15 Beta sürümünün gelecek hafta başında yayınlanacağı iddia edildi.

Samsung'un Android 15 güncellemesinin oldukça büyük bir güncelleme olması bekleniyor. Bu güncelleme ile birlikte Samsung cihazlara birçok kullanıcı arayüzü ve özellik değişiklikleri gelecek. Yeni simgeler, ana ekran ve kilit ekranı değişiklikleri, yenilenmiş kamera arayüzü, Samsung'a iPhone'un Dynamic Island özelliğine benzer versiyonu tanıtacak.

Daha önce de verdiği bilgiler doğru çıkan Max Jambor, Samsung'un ilk Android 15 betasının One UI 7 ile birlikte 29 Temmuz Pazartesi günü dağıtmaya başlayacağını iddia etti. Geçen yıl One UI 6 güncellemesinin dağıtımı ise 11 Ağustos'ta başlamıştı.

İlk olarak ABD ve Kore'de başlaması bekleniyor

Akıllı telefon üreticileri büyük güncellemeleri kademeli olarak dağıtıyor ve bu durum Samsung için de geçerli. Güney Koreli teknoloji devinin yeni betayı ilk olarak kendi anavatanında ve ABD'de dağıtmaya başlaması bekleniyor.

Bu iddianın doğru çıkması durumunda önümüzdeki aylarda çok sayıda farklı beta versiyon görebiliriz. Eylül ya da ekim ayında da Samsung'un kararlı sürüm Android 15'i tanıtması şaşırtıcı olmayacaktır. Bu güncelleme muhtemelen öncelikli olarak Galaxy S24 serisine gelecektir. Sonrasında da Galaxy S serisindeki cihazlar ve katlanabilir modeller bu güncellemeyi alacaktır.

Öte yandan Samsung bu güncellemeyi yine son dakikada ertelemek durumunda kalabilir. Şirket geçmişte de benzer şekilde son dakika ertelemeleri yapmıştı. Google'ın da henüz Android 15'i son hâline getirememiş olması bu tür bir gecikmeyi mümkün kılıyor.