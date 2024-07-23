Samsung üst yöneticilerinden TM Roh, firmanın doğrudan yapay zekâya odaklanan telefonlar geliştirdiğini açıkladı. Ancak TM Roh, ser verip sır vermedi...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin üst yöneticilerinden TM Roh, firmanın doğrudan yapay zekâ odaklı akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını açıkladı. Ancak yapılan açıklamaya göre yapay zekâ odaklı telefonlar, bugün gördüklerimizden kökten farklı bir yapıya sahip olacak.

Samsung, akıllı telefonlarındaki yapay zekâ furyasını Galaxy S24 ailesi ile başlattı. Galaxy AI isimli özelliklerle kullanıcılar, yapay zekâ odaklı özelliklerle tanışma imkânı yakaladılar. Hatta Galaxy AI, nispeten eski telefonlara da ulaştırılacak. Ancak Samsung, tüm bunlardan daha farklı akıllı telefonlar planlıyor.

Samsung'un yapay zekâ odaklı telefonlarının nasıl görüneceği, neler sunacağı belli değil

Samsung üst yöneticisi, geliştirdikleri telefonların nasıl görüneceklerine ve neler sunacaklarına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak "kökten değişik" vurgusu, dikkatlerden kaçmadı. Görünen o ki Samsung'un yapay zekâ odaklı telefonları, bugün alıştığımız modellerden oldukça farklı görünecek. Şirket, daha gelişmiş sensör gibi şeyler planlıyor gibi görünüyor.

Samsung'un yapay zekâ özellikli telefonlarıyla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz. Ancak şunu unutmayın ki TM Roh açıklanan yeni telefonlar, çok yakın bir gelecekte karşımıza çıkmayabilir.