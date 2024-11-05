Samsung'un gelecek yılın başlarında satışa sunması beklenen Galaxy S25+'ın Geekbench performans testi sonuçları ortaya çıktı.

2025 yılının başlarında Samsung'un yeni amiral gemisi serisi olacak Galaxy S25 serisi tanıtılacak. Her ne kadar Galaxy S25 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite işlemci ile geleceği neredeyse kesin olsa da Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modellerinde farklı işlemciler yer alabilecek.

Samsung'un yeni stratejisi kapsamında, Ultra olmayan modellerde MediaTek Dimensity 9400 veya Samsung'un kendi Exynos 2500 işlemcilerinin kullanılabileceği iddia edilmişti. Galaxy S25+, Exynos 2500 işlemci ile test edildi. Sonuçlar ise pek parlak değil.

İşte Geekbench test sonuçları

Samsung Galaxy S25+, Exynos 2500 işlemci, 12GB RAM ve Android 15'le oluşturulmuş bir konfigürasyon ile Geekbench performans testine girdi. Avrupa pazarı için SM-S936B model numarasıyla listelenen Galaxy S25+, tek çekirdek performansında 2.359, çoklu çekirdek performansında ise 8.141 puan almayı başardı. Exynos 2500, 10 çekirdekli bir mimariye sahip ve AMD'nin RDNA mimarisine dayanan Xclipse 950 GPU ile daha yüksek grafik performansı sunuyor.

Her ne kadar Samsung'un yeni işlemcisi çoklu çekirdek performansında oldukça iyi bir sonuç elde etse de tekli çekirdek performansında ciddi anlamda geride kalmış durumda. Örneğin bir önceki testte Snapdragon 8 Elite, tek çekirdekte 3096 ve çoklu çekirdekte 9080 puan almıştı.

Öte yandan bu sonuçların henüz nihai performansı göstermediğini de belirtmek gerekiyor. Testlerin sonuçları ile gerçek performanslar arasında farklar da bulunabildiğini unutmamak gerekiyor.