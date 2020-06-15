Samsung'un Güney Koreli dünyaca ünlü müzik BTS ile gerçekleştirdiği iş birliği, BTS'den pek de haz etmeyen kişilerce eleştirilmiş olsa da veriler, Samsung'un doğru bir pazarlama ortaklığına gittiğini gösteriyor. Zira Samsung'un en çok etkileşim alan 37 tweeti, BTS ortaklığı ile ilgili yapılan paylaşımlar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, PR çalışmalarında sosyal medyayı aktif olarak kullanan teknoloji üreticilerinden bir tanesi. Şirket, gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformlarda ürün tanıtımları için sık sık ünlü isimlerle iş birliği gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde sevilen şarkıcı Ece Seçkin'le de bir iş birliğine giden Samsung, bir süredir de dünya çapında üne sahip olan BTS ile çeşitli iş birlikleri yapıyor.

Samsung'un BTS ile yaptığı PR çalışmaları, ünlü grubun hem seveninin hem de sevmeyeninin fazla olması nedeniyle fazlasıyla dikkat çekiyor. Bu noktada BTS temalı Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ modellerinin da fazlasıyla konuşulduğu aşikar.

Samsung'un en çok etkileşim alan 37 tweetinin, BTS ile gerçekleştirilen iş birliği hakkındaki tweetler olduğu görülüyor. Dolayısı ile Samsung-BTS iş birliği fazlasıyla tartışılsa da şirketin bu iş birliğinde amacına ulaştığı bir gerçek. Bu istatistik, Samsung'un BTS ile çalışmaya devam edeceğinin bir göstergesi olarak da kabul edilebilir.

Samsung, pazarlama için her yıl 5 milyar dolarlık bir bütçe ayırıyor. Bu yıl, bütçenin büyük bir bölümünün BTS ile yapılan iş birliğine gittiği sugötürmez bir gerçek. Ancak Samsung, bu durumdan fazlasıyla memnun gibi görünüyor çünkü şirket, içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bile BTS çeşitli tanıtım videoları oluşturmaya devam etti.