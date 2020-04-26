Samsung Galaxy A21s’in Özellikleri Ortaya Çıktı

Orta segment akıllı telefonlarına bir yenisini daha katmak isteyen Samsung’un Galaxy A21s cihazının özellikleri ortaya çıktı. Yakın zamanda tanıtılması beklenilen telefonun devasa bir bataryayla geleceği iddia edildi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi akıllı telefonlarının yanı sıra özellikle orta segment ve giriş segmentinde bulunan akıllı telefonlarıyla piyasada büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Şirketin çok sevilen orta segment serisi Galaxy A da her geçen gün yeni bir üyeye kavuşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Galaxy A serisine katıldığı açıklanan Samsung Galaxy A20, fiyatı ve özellikleriyle pek çok kişinin tercih ettiği bir telefon olmuştu. Fakat Samsung, bu sene bir önceki serinin gelişmiş versiyonu Galaxy A21’i tanıtmış olsa da buna doymayarak Galaxy A21s isimli bir telefon daha tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak Samsung henüz telefon hakkında bir detay paylaşmamışken, telefonun özellikleri bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Samsung Galaxy A21s özellikleri:

Sudhansu Ambhore isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bir tweette tanıtılması beklenen Samsung Galaxy A21s’e ait özellikler yer aldı. Bilgileri yeni bir kaynaktan aldığını söyleyen Sudhanshu, cihazın neredeyse her özelliğini takipçileriyle paylaştı.

Tweette yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy A21s’in ekranı geçtiğimiz sene tanıtılan Galaxy A20’ye göre daha büyük olacak. Buna göre Galaxy A21s, 6,55 inçlik ve 720 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip HD+ IPS bir ekranla gelecek. Bunun yanı sıra cihaz, ön ve arkasında toplamda 4 kamerayı barındıracak.

Paylaşılan bilgilere göre Galaxy A21s, arka kısmında 48 MP’lik bir ana kamera, 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörüne sahip üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Bununla birlikte cihazın ön kısmında 13 MP çözünürlüğe sahip bir kamera bizi karşılayacak.

Sudhansu’nun paylaştığı tweet’te cihazın hangi işlemciye sahip olacağı paylaşılmasa da Galaxy A21s’in 3 GB RAM’le geleceği bilgisi yer aldı. Ayrıca cihazın 64 GB depolama alanına ve 5.000 mAh’lik dev bir bataryaya da sahip olacağı söylendi. Elbette tüm bu söylenenler tek bir kaynağa dayalı olduğundan cihazın özelliklerinin kesin olarak böyle olduğunu söyleyemeyiz.