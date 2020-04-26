Yeni OPPO Reno Glow Serisinin Marka Hakları Alındı

OPPO'nun uzun süredir piyasada bulunan OPPO R serisi, yeni Reno serisi ile değiştirilmişti. Seri, çıkalı kısa süre olmasına rağmen pek çok modelle karşımıza çıkmıştı. Serinin son modeli olarak da OPPO Reno Glow karşımıza çıktı.

OPPO'nun bu seriye ait olarak yayınladığı pek çok marka ve seri bulunuyor. Yakın zamanda OPPO, Reno Glow markasının Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi’nden resmi markasını aldı. Firma bu işlemi 24 Nisan’da gerçekleştirdi.

OPPO Reno Glow geliyor

Karışımıza çıkan belgelerde ise OPPO’nun bu seriyi henüz sonlandırmadığı gerçeği karşımıza çıkıyor. Bu kanıya da listelemede Glow’un ek olarak adlandırılmasından karar veriyoruz. Listelemede marka isminin genel olarak elektronik cihazlar, tabletler ve bilgisayar özellikli cihazlar, akıllı telefonlar gibi teknolojik ürünleri kapsayacak şekilde alındığını da görüyoruz.

Glow serisi muhtemelen düşük ışık ve karanlıkta yüksek çekim kalitesi ile öne çıkacak. OPPO halihazırda düşük ışıkta yapılan çekimlerde dikkat çeken bir performans sergiliyordu. Firma bu alana odaklanarak bir seri üretecek gibi duruyor.

Reno serisinin kendi içinde pek çok ayrı markası da bulunuyor ve bu serilerden bazıları bağımsız ürün gruplarına sahip. Örneği Ace serisi bu ürün gamlarından biri. Yeni Reno Glow da büyük ihtimalle belli bir modelin ana özelliği olacak ancak detaylar hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için firmanın resmi bir açıklama yapmasını beklememiz gerekiyor.

OPPO Reno Glow telefon olmayabilir

Çinli üreticinin aldığı lisans yeni bir telefonu akla getirse de Glow illa ki bir telefon olmak zorunda değil. OPPO yaptığı başvurularda sınıf 9 marka lisansı aldı. Bu kategoride yer alan diğer ürünler arasında güç kaynakları, VR setleri, tabletler, aksesuarlar ve diğer cihazlar da yer alıyor. Yani Reno Glow bunlardan herhangi birisi olabilir.

OPPO daha önce yaptığı açıklamalarda yakın zamanda akıllı telefonlardan başka ürünler de üreteceğini açıklamıştı. Bu ürünler arasında giyilebilir teknolojilerin ve başlık setlerinin de yer aldığı belirtilmişti.