Samsung Galaxy A31'in Destek Sayfası Ortaya Çıktı

Selefi yaklaşık 1 yıl önce duyurulan Samsung Galaxy A31, hâlâ daha piyasaya çıkmış durumda değil ancak cihazın yaklaşmakta olduğuna dair bir işaret bugün ortaya çıktı. Samsung'un Rusya'daki internet sitesinde Galaxy A31 için bir destek sayfası oluşturuldu.

Samsung’un merakla beklenen telefonlarından birisi olan Galaxy A31’in hâlâ piyasaya çıkmamış olması, cihazı daha da gizemli bir hâle getiriyor. Telefon hakkında ortaya atılan bazı iddialar sayesinde Galaxy A31’in hemen hemen hangi özelliklere ve tasarıma sahip olacağını tahmin edebiliyoruz ancak bu tür durumlarda resmi açıklamayı beklemek gerekiyor.

Samsung Galaxy A31 için resmi duyurunun beklendiği bugünlerde telefonun yaklaşmakta olduğuna dair bir işaret ortaya çıktı. Güney Koreli teknoloji devinin Rusya’daki internet sitesinde cihaz için destek sayfası oluşturuldu.

Samsung Galaxy A31'in destek sayfasında hangi detaylar yer alıyor?

Samsung Galaxy A31'in destek sayfasında ne yazık ki cihaz hakkında bir bilgi yer almıyor ancak gelin söylentilere göre cihazın nasıl geleceği üzerine konuşalım. Gizemli cihaz Galaxy A31 hakkında edinilen son bilgi, cihazın kamerasının Galaxy A51’le aynı olacağı oldu. Bilindiği gibi Galaxy A51 48 MP'lik ana kameraya sahipti. Bu noktada telefonun Galaxy A51’den daha büyük bir bataryaya sahip olacağı tahmin ediliyor.

İddialara göre cihaz, 5.000 mAh'lik bataryayla gelecek. Telefonun 64 GB ve 128 GB depolama seçeneği olacağı tahminler arasında. Ayrıca telefonun MediaTek Helio P65 yonga setinden güç alacağı düşünülüyor. Elbette bu özellikler sadece tahmin, yani telefon piyasaya çıktığı zaman kullanıcılar bunlardan farklı özelliklerle karşılaşabilirler.

Samsung Galaxy A31'in destek sayfaları henüz başka bir yerde görülmese de cihazın satışı sadece Rusya ile sınırlı olmayacak. Fiyatlandırma detayları henüz belli değil ancak telefonun fiyatının 270 dolar civarında olacağı tahmin edilenler arasında yer alıyor. Bu da Türkiye fiyatı için tahmini olarak 1.646 TL + vergiler gibi bir rakama karşılık gelebilir. Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağına dair kesin ve net bir bilgi olmamakla birlikte cihazın yakın zamanda piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.