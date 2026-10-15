Samsung’un çok beklenen orta segment telefonu Galaxy A58’in kamera özellikleri şimdiden ortaya çıktı.

Samsung, her bütçeye uygun teleofnlar üretmesiyle tanınan bir firma. Uygun fiyata üst düzey özellikler sunan A serisi modelleri de bunlardan biriydi. Bu serinin en çok satan modellerinden biri olması beklenen yeni **Galaxy A58 **de büyük heyecanla bekleniyordu.

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Şimdi ise Galaxy A58 ile ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Samsung’un önümüzdeki yıl Mart veya Nisan ayında duyurması muhtemel olan cihazın kamera detayları ortaya çıktı. Sızıntı doğruysa kullanıcılar pek de mutlu olmayacak

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Kamerada pek bir yenilik olmayacak

İddiaya göre Galaxy A58, ana kamera tarafında 50 MP çözünürlük sunan bir sensörle gelecek. Ona eşlik eden diğer lensler ise 12 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve ön tarafta 12 MP selfie kamerası olarak sıralanacak.

Bu kurulum, çözünürlük rakamları açısından bakıldığında Samsung'un mart ayında tanıttığı Galaxy A57 modelindeki kamera dizilimi ile birebir aynı nitelikte. Şirketin yeni modelde daha modern ya da fiziksel olarak daha büyük sensörler tercih edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Ancak artan bileşen maliyetleri göz önüne alındığında, donanım tarafında devrimsel bir değişiklik yapılma ihtimalinin oldukça düşük olduğu değerlendiriliyor.

Cihazın donanım bileşenlerine dair resmi bir doğrulama bulunmasa da yazılım tarafında bir nesil atlama gerçekleşecek. Galaxy A57 modeli piyasaya Android 16 tabanlı One UI 8.5 işletim sistemiyle çıkış yapmıştı. Galaxy A58 modelinin ise kutudan Android 17 tabanlı One UI 9.5 sürümüyle çıkacak. Samsung tarafından Galaxy A58 hakkında henüz yapılmış resmi bir açıklama yer almıyor. Önümüzdeki aylarda cihazla ilgili yeni detaylar ve teknik sızıntılar ortaya çıktıkça genel tablo daha da netleşecektir.