Türk bir Samsung Galaxy Buds FE kullanıcısı, kulaklığın kız arkadaşının kulağındayken aniden patladığını iddia etti. Yaşanan patlama sonucu kalıcı işitme kaybı yaşandığını aktarırken Samsung'un kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdü.

Telefonları kadar kulaklıklarıyla da öne çıkan Samsung, Ekim 2023’te uygun fiyata gayet iyi özellikler sunan kablosuz kulaklığı Galaxy Buds FE’yi piyasaya sürmüştü. Cihaz, Türkiye’de de satışa sunuluyordu. Ancak iddiaya göre bir kullanıcı, Buds FE ile ilgili talihsiz bir olay yaşadı.

Türk bir Galaxy Buds FE kullanıcısı, Samsung kullanıcılarının ürünler hakkında yorumlarını paylaştığı forumda bir paylaşım yaptı. Paylaşımında kulaklığın, kız arkadaşının kulağındayken patladığını ifade etti.

Kulaklığın patlaması sonucu işitme kaybı yaşandı

Bayazıt isimli Adana’da yaşayan kullanıcının iddiasına göre Buds FE modeli, kız arkadaşı tarafından takıldığı sırada patladı. Patlama sonucunda da bu kişinin kalıcı işitme kaybı yaşadığı ifade edildi.

Doktor raporunun da ellerinde olduğunu söyleyen kullanıcı, olayın ardından Samsung servisine başvurduklarını ifade etti. Oradaki görevlilerin özür dilediklerini aktarırken sonrasında istenmeyen olayların yaşandığını aktardı. İddiaya göre servis, birkaç gün sonra arayıp tutanakta kulaklığın patlamadığını ve sadece deforme olduğunu ifade ederken bir tane daha vermeyi teklif etmişler ve pek ilgilenmemişler. Kullanıcı da aylardır bununla uğraştığını belirterek paylaşımıyla yardım istemiş.

Paylaşımdaki fotoğraflardan kulaklığın gerçekten de patlamış olabileceğini ve kullanılamaz hâle geldiğini görebiliyoruz. Samsung’dan henüz resmî bir açıklama gelmediğini aktaralım. Şirketin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Eğer gerçekse tarz bir olay, gerçekten kabul edilemez ve kullanıcı için hayati bir risk taşıyor. Yenisini verelim deyip geçmek hiç iyi bir yaklaşım değil. Diğer Buds FE modellerinde böyle bir risk olup olmadığının, eğer varsa da hemen çözülmesi gerektiğinin altını çizmek gerek. Yurt dışında yaşanan benzer olaylarda markalar devasa tazminatlar ödemek zorunda kalabiliyordu. Böyle bir sonucun bu kullanıcıda da olup olmayacağını bilemiyoruz. Umarız istediği yardıma en kısa sürede ulaşır.

Kulaklığı patlayan kullanıcı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Merhaba sevgili Samsung kullanıcıları. Evet başlığı doğru okudunuz. Ben Adana'da yaşayan 24 yaşında öğrenci bir kardeşinizim. Bir gün telefonumun Samsung S24 Ultra olmasına istinaden gidip kulaklığımıda Samsung'dan almak istedim. Bir kere bile şarja takmadım ve kutusu 36 gibi bi şarjla geldi. Kız arkadaşım benden ödünç alıp taktığında kulaklık kulağında patladı ve kalıcı işitme kaybı yaşadı. Bu durumla ilgili doktor raporu var elimizde. Samsung ile iletişime geçtiğimizde İbrahim Bey diye bir beyfendi bize Adana Cemalpaşa Samsung servisine götürmemizi söyledi ve götürdüm. Kulaklığı gördüklerinde şok oldular ve özürler dilediler fakat olay orda koptu. İki gün sonra aradıklarına tutanakta kulaklığın patlamadığı ve sadece deforme olduğunu söylemişler ve bununla ilgili de 'Size iyi niyetimizden ötürü aynısından bir tane daha verelim istemiyorsanız yasal hakkınıza başvurun ilgilenmiyoruz' tarzında bir dönüş yapıldı. Aylardır bu durumla uğraşıyorum. Elimizde fatura, patladığı tarih, patlamadan öncesi, patlamadan sonrası, üstünde kulaklık patlamasından ötürü işitme kaybı yazan doktor raporu gibi her şey mevcuttur. Kulaklığın resimlerini ekliyorum bu durum konusunda acilen bir yardım istiyorum.”

Paylaşıma buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.