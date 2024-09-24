Telefonları kadar kulaklıklarıyla da öne çıkan Samsung, Ekim 2023’te uygun fiyata gayet iyi özellikler sunan kablosuz kulaklığı Galaxy Buds FE’yi piyasaya sürmüştü. Cihaz, Türkiye’de de satışa sunuluyordu. Ancak iddiaya göre bir kullanıcı, Buds FE ile ilgili talihsiz bir olay yaşadı.
Türk bir Galaxy Buds FE kullanıcısı, Samsung kullanıcılarının ürünler hakkında yorumlarını paylaştığı forumda bir paylaşım yaptı. Paylaşımında kulaklığın, kız arkadaşının kulağındayken patladığını ifade etti.
Kulaklığın patlaması sonucu işitme kaybı yaşandı
Bayazıt isimli Adana’da yaşayan kullanıcının iddiasına göre Buds FE modeli, kız arkadaşı tarafından takıldığı sırada patladı. Patlama sonucunda da bu kişinin kalıcı işitme kaybı yaşadığı ifade edildi.
Doktor raporunun da ellerinde olduğunu söyleyen kullanıcı, olayın ardından Samsung servisine başvurduklarını ifade etti. Oradaki görevlilerin özür dilediklerini aktarırken sonrasında istenmeyen olayların yaşandığını aktardı. İddiaya göre servis, birkaç gün sonra arayıp tutanakta kulaklığın patlamadığını ve sadece deforme olduğunu ifade ederken bir tane daha vermeyi teklif etmişler ve pek ilgilenmemişler. Kullanıcı da aylardır bununla uğraştığını belirterek paylaşımıyla yardım istemiş.
Paylaşımdaki fotoğraflardan kulaklığın gerçekten de patlamış olabileceğini ve kullanılamaz hâle geldiğini görebiliyoruz. Samsung’dan henüz resmî bir açıklama gelmediğini aktaralım. Şirketin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
Eğer gerçekse tarz bir olay, gerçekten kabul edilemez ve kullanıcı için hayati bir risk taşıyor. Yenisini verelim deyip geçmek hiç iyi bir yaklaşım değil. Diğer Buds FE modellerinde böyle bir risk olup olmadığının, eğer varsa da hemen çözülmesi gerektiğinin altını çizmek gerek. Yurt dışında yaşanan benzer olaylarda markalar devasa tazminatlar ödemek zorunda kalabiliyordu. Böyle bir sonucun bu kullanıcıda da olup olmayacağını bilemiyoruz. Umarız istediği yardıma en kısa sürede ulaşır.
Kulaklığı patlayan kullanıcı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Paylaşıma buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.