Samsung Galaxy Buds FE duyuruldu. Bir kablosuz kulaklıktan bekleyebileceğiniz hemen her özelliği sunabilecek kulaklık, önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S23 FE ve Galaxy Tab S9 FE serisinin ardından Galaxy Buds FE'yi de duyurdu. Samsung'a göre Buds ailesinin en uzun kullanım süresine sahip olan yeni kablosuz kulaklıklar, dünyanın geri kalanı için oldukça uygun bir fiyata sahip. Peki Samsung Galaxy Buds FE kaç para ve hangi özelliklere sahip?

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy Buds FE'deki en önemli özelliklerden bir tanesi, aktif gürültü engelleme özelliği. Ayrıca bu kulaklıklar, yapay zekâ ile de destekleniyor. Samsung'a göre bu destek, görüşmeler sırasında arka plandaki gürültünün filtrelenmesini sağlayacak. Kullanıcı, bu sayede sesini karşı tarafa net bir şekilde iletecek. Samsung, bunu sağlamak için 3 adet mikrofon da kullandı.

Karşınızda Samsung Galaxy Buds FE

Samsung Galaxy Buds FE, aktif gürültü engelleme özelliği kapalı durumdayken 8,5 saate kadar kesintisiz kullanım imkânı sunuyor. Buna şarj kutusunu da dahil ettiğimizde 30 saate kadar kullanım süresi ile karşılaşıyoruz. Aktif gürültü engelleme özelliği aktif hâle geldiğinde ise tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabilen kulaklık, bu süreyi kutuyla 21 saate çıkarıyor. Samsung'un yeni kulaklığının üç farklı boyutta silikon uç ile geleceğini de söyleyelim.

Grafit ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunulacak Galaxy Buds FE'nin fiyatı 99 dolar olarak açıklandı. Samsung, yeni kablosuz kulaklıklarını 10 Ekim itibarıyla piyasaya sürecek.