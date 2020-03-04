Galaxy Note 20 İle İlgili Yeni Söylentiler Mevcut

Samsung'un yaz döneminde çıkarmayı planladığı Galaxy Note 20 serisi için yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Seride yer alacağı konuşulan üç modelde 128 GB depolama alanının olacağı belirtiliyor. Cihazların fiyatlarıyla ilgili bilgiler de mevcut...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Note ailesine bir yenisini daha eklemenin hazırlıklarını yapıyor. Yaz döneminde çıkarılması planlanan Samsung Galaxy Note 20 ailesi için yeni bilgiler sızdırıldı.

Note 20 serisi ile ilgili söylentiler:

Galaxy Note 20’nin 128 GB depolama seçeneğine sahip olacağı belirtiliyor. Samsung bünyesinde Project C olarak geçen telefonlarda, mikro SD yuvasının yer alacağı öngörülüyor. Böylece depolama alanının genişletilmesi amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl ise Galaxy Note 10 ve Note 10+ 256 GB depolama alanı sunmuştu. Ancak, Note 10’da mikro SD yuvası bulunmuyordu.

Söylentilere göre, şirket Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Plus ve Note 20 Ultra modelleriyle üç cihazı piyasaya sürebilir. Söz konusu modellerin, gücünü Snapdragon 865 Plus işlemciden alacağı kaydediliyor.

Öte yandan, Galaxy Note 20 için model numarasının SM-N981 olacağı biliniyor. Galaxy Note için ise bu, N971’di. Şimdiye kadar, Galaxy Note 20 hakkında çok detay mevcut değil, ancak bu seride özellikleri yükseltilmiş kamera sisteminin olması gerektiği ifade ediliyor. Halihazırda Galaxy S20’de 40 MP ön kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 108 MP geniş açılı kamera, 48 MP telefoto kamera ve derinlikli görüş kamerası yer alıyor.

Note 20'nin fiyatı hakkında bilgiler:

Cihazın depolama alanı 128 GB olduğu göz önüne alındığında ve telefonun 8K'da kayıt yapabileceği düşünüldüğünde cihazda bir mikro SD kart yuvası olması gerekiyor. Galaxy Note 20’nin çıkış tarihine gelecek olursak, ürünün Ağustos ortalarında tanıtılması bekleniyor. Lansmandan iki hafta sonra da satışa sunulması öngörülüyor. Zira geçmiş yıllarda tanıtılan Note serileri de aynı tarihlerde duyurulmuştu.

Note 20 serisinin fiyatı konusunda ise çeşitli söylentiler mevcut. Fiyatın, 1049 ABD doları civarında olacağı konuşuluyor. Galaxy Note 20+ ise 1199 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olabilir. Şimdilik cihazlar hakkında bunlar biliniyor. İlerleyen günlerde yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.