Katlanabilir telefonlar son zamanların en ilgi çekici yeniliklerinden birisi. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu katlanabilir telefonların telefon pazarında büyük yer edineceği tahmin ediliyor. Katlanabilir telefonlara olan talepler ise gün geçtikçe daha fazla artıyor. Bunun farkına varan Samsung, her ay 1 milyon adet katlanabilir ekran üretmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Ekran üretimi yapan Güney Koreli firma Samsung Display, şu anda yaklaşık olarak ayda 260.000 adet katlanabilir telefon üretiyor. Katlanabilir telefonlara olan ilginin her geçen gün daha fazla olması ve kullanıcılar tarafından daha çok talep edilmesi nedeniyle şirket, bu sayıyı 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini duyuruldu.

Şirket mayıs ayı sonuna kadar 600.000 adet katlanabilir ekran üretmeye başlayacak ve bu sayı 2020 yılının sonuna gelindiğinde 1 milyonu bulacak. Bu da şirketin mevcut üretimini 4 katına çıkarmasını planladığı anlamına geliyor. Samsung, katlanabilir ekran üretimini arttırmak için ek tesisler inşa etmeyi planlıyor. Samsung’un bu başarısından etkilenen bazı telefon üreticileri de kendi katlanabilir telefonlarını üretmek için hazırlıklara başladığı iddia ediliyor.

Aslında Galaxy Z Flip, Samsung’un ürettiği ilk katlanabilir telefon değil. Şöyle bir geriye dönüp bakacak olursak Samsung, Z Flip’ten önce Galaxy Fold’u üretmişti. Fakat ne yazık ki Galaxy Fold, tırnaklarla bile kolayca çizilebilen plastik bir ekrana sahipti. Bu da kullanıcılar için hayal kırıklığına neden oldu. Ancak pes etmeyen Samsung, bükülebilen ultra ince cam sistemiyle Galaxy Z Flip’i ortaya koydu.

Galaxy Z Flip’te kullanılan bu sistem, ekranın çizilmelere karşı daha dayanaklı olmasına neden oldu. Samsung’un ürettiği bu ekran, OLED ekran üreten rakiplerine oranla daha fazla üstünlük sağlamasına yardımcı oluyor. Şirket, şimdi bu fırsatı mümkün olan en iyi şekilde elinde tutmaya çalışıyor. Bunun için de daha fazla katlanabilir ekranlar üreterek bu tür ekranlar için sürekli artan talebi karşılamaya her zaman hazır bir hale gelmeyi hedefliyor.