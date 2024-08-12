Samsung Galaxy Ring ile yapılan testler, bu akıllı yüzüğün Samsung olmayan Android telefonlarda çalışabildiğini göstermişti. Yapılan yeni bir test, uyumluluğun bundan çok daha fazlasını içerdiğini gözler önüne serdi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü akıllı yüzük modeli Galaxy Ring ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu akıllı yüzüğün, Samsung Galaxy olmayan telefonlarda tam uyumlu çalıştığı açıklandı.

Samsung, Galaxy Ring'in lansmanı sırasında bu akıllı yüzüğün Samsung Galaxy telefonlara özel olacağına inandırdı. Sonraki aşamada ise bu yüzüğün, diğer Android telefonlarla da çalışabileceği ortaya çıktı. Gelen son bilgiler ise Galaxy Ring'in Samsung olmayan telefonlarda da eksiksiz bir biçimde çalışabildiğini gözler önüne seriyor.

Galaxy AI kapsamındaki özellikler bile çalışıyor

Android Police'den meslektaşlarımız, Galaxy Ring'i Motorola Razr Plus ile eşleştirdiler ve hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştılar. Galaxy Ring'in Galaxy AI kapsamında sunulan özelliklerinden bir tanesi olan "Enerji Puanı", telefon bu teknolojiyi desteklemiyor olmasına rağmen çalışıyordu.

Ancak burada dikkat çeken bir husus var. Motorola Razr Plus ile yapılan testler, bu akıllı yüzüğün Galaxy Z Fold6 ile yapılan testlere kıyasla daha az senkron olduğu tespit edildi. Akıllı yüzük, elde ettiği verileri sık sık Galaxy Z Fold6'ya gönderirken, Motorola Razr Plus'a daha düşük seviyede veri gönderiyordu. Bu da kullanıcıların, en güncel verilere daha geç ulaşmalarına yol açıyor.

Samsung Galaxy Ring ile ilgili detaylı bilgi için: