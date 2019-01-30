Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlara 1 TB dahili depolama alanı getirecek yeni mobil depolama birimini resmi olarak tanıttı.

Dün ortaya atılan bazı iddialar, Samsung’un hem Galaxy S10 hem de Galaxy S10+ için 12GB RAM, 1TB dahili depolama alanı bulunan bir versiyon satışa sunacağını söylüyordu. Bu iddialara şüpheli bir şekilde bakılmasının en büyük nedeni ise Samsung’un akıllı telefonlarda kullanılabilecek 1TB kapasiteli bir depolama birimi tanıtmamış olmasıydı.

Bugün bir duyuru gerçekleştiren Samsung, 1TB kapasiteli ilk mobil depolama birimini tanıttı. Galaxy Note9’da da bulunan 512GB kapasiteli depolama birimi ile aynı boyuta sahip olan 1 TB eUFS depolama birimi, 1000 MB/s okuma hızına sahip. Bu da söz konusu depolama biriminin standart bir MicroSD karta göre 10 kat daha hızlı olduğunu gösteriyor.

Samsung, 1TB dahili depolama alanının, mobil cihazlarda dizüstü bilgisayar benzeri bir deneyim oluşturmak için oldukça önemli olduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında tanıtılan Galaxy Note9, 512GB dahili, 512GB MicroSD olmak üzere 1TB depolama alanı ‘desteği’ sunuyordu. Ancak Galaxy S10, MicroSD kartla desteklenmemiş bir şekilde son derece performanslı bir 1 TB depolama alanı sunabilir.