Samsung Galaxy S10 Lite'ın Fiyatı Ortaya Çıktı

Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy S10 Lite'ın fiyatının ne kadar olacağı ortaya çıktı. Yeni Galaxy'nin Hindistan'da 50 bin rupi, yani yaklaşık 700 dolara satışa çıkacağı belirtiliyor.

Önümüzdeki hafta piyasaya sürüleceği açıklanan Samsung Galaxy S10 Lite'ın fiyatının ne olacağına dair önemli bir bilgi ortaya çıktı. Yeni Galaxy'nin Hindistan'daki satış fiyatının 50 bin rupinin, yani 700 doların altında olması bekleniyor.

SamMobile'ın yayınladığı bilgilere göre, Galaxy S10 Lite'ın çıkış fiyatı yaklaşık 52 bin rupi (724 dolar) olacak. Buna rağmen Samsung'un yeni Galaxy Lite telefonlarını bütçeye uygun olarak fiyatlandıracağı belirtildiği için Hindistan fiyatının 700 doların altına düşeceği söyleniyor. Samsung tarafından yine bütçeye uygun amiral gemisi olarak piyasaya sürülen Galaxy S10e Hindistan'da şu anda 667 dolara satılıyor. Galaxy S10 Lite'ın Hindistan'da Galaxy S10e'den daha ucuza satılmasının akla yatkın olduğu belirtiliyor.

10 Ocak'ta satışa sunulması beklenen yeni Galaxy S10 Lite'ın 8 GB belleğe ve 128 GB depolama alanına sahip olduğu açıklanmıştı. Yeni telefonun arka tarafındaki üçlü kamera kısmında Super Steady OIS özellikli 48 MP'lik bir ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı bir lens ve 5 MP'lik bir makro lens bulunuyor. Ön taraftaysa 32 MP'lik bir ön kamera yer alıyor.

Samsung Galaxy Note10 Lite teknik özellikleri: