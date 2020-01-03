Samsung, Galaxy S10 ailesi cihazlarının özelliklerini taşıyan ve daha uygun fiyata sahip olacak olan Samsung Galaxy S10 Lite'ı tanıttı. S10 Lite, Samsung Galaxy Note 10 Lite ile birlikte tanıtıldı.

Hakkında yaptığımız onca haber sonunda karşılığını buldu ve Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy Note 10 ile birlikte duyuruldu. Her iki telefon da Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 ailesinden özellikleri daha uygun fiyatlı bir cihazda birleştirilmek üzere tasarlandı.

Samsung, Galaxy S10 Lite cihazında daha çok kamera kısmına odaklanmış durumda. Cihaz, 48 MP geniş açılı ana kameranın yanı sıra 127 derecelik ultra geniş açılı 12 MP sensöre de yer veriyor. Bununla birlikte S10 Lite’ın kamera kurulumu 5 MP’lik bir makro kamerayla da birlikte geliyor.

Samsung Galaxy S10 Lite duyuruldu:

Daha bugün yaptığımız bir haberde S10 Lite hakkında oldukça heyecan verici bir şeyi sizlerle paylaşmıştık. Haberimizde, Samsung Galaxy S10 Lite’ın şu ana kadar hiç görülmemiş bir optik görüntü sabitleyici teknolojisine sahip olacağını söylemiştik. İşte Ice Universe’ün paylaştığı bu bilgi doğru çıktı.

Samsung Galaxy S10 Lite’ın kamerası, Samsung’un yeni Super Steady OIS teknolojisinden faydalanacak. Kamera modlarında bulunan Super Steady (Süper Sabit) modu da aktifleştirildiğine S10 Lite, videolardaki sarsıntıyı en aza indirgeyebilecek ve fotoğraf çekme performansını da artıracak.

Ekran

Samsung Galaxy S10 Lite, Note 10 Lite ile aynı ekranı paylaşıyor. Her iki cihazda da 6,7 inç’lik 2400 x 1080 çözünürlüğe sahip Infinity-O ekranı bulunacak. Fakat S10 Lite, Note 10 Lite’tan ufak bir farklılığa sahip. Samsung Galaxy S10’un ekranında Super AMOLED Plus teknolojisi bulunacak.

İşlemci

Samsung Galaxy S10 Lite’a güç verecek işlemcinin adı açıklanmadı. Ancak bu işlemcinin bazı özellikleri bizlerle paylaşıldı. Paylaşılan özelliklere göre S10 Lite, 7 nm mimarili 64-bit sekiz çekirdekli işlemciye sahip olacak. İşlemcinin çalışma hızları 2,8 GHz, 2,4 GHz ve 1,7 GHz olacak.

Batarya, RAM ve Depolama Alanı

Samsung’un yeni cihazlarının her ikisi de 128 GB depolama alanına sahip olacak. Aynı şekilde her iki cihaz da 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine ve 4.500 mAh bataryaya ev sahipliği yapacak. Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite, bizi kutudan çıktığı gibi Android 10 ile karşılayacak.

Fiyatı

Samsung Galaxy S10 Lite’ın fiyatı henüz açıklanmadı. Bunun yanında Galaxy Note 10 Lite’ın da fiyatı henüz paylaşılmadı. Her iki cihaz da Samsung tarafından CES 2020 etkinliğinde gösterilecek.

Aynı anda tanıtılan bir diğer Lite cihazı olan Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S10 Lite özellikleri:

Ekran: 2400 x 1080, 6,7 inç Full HD+ Super AMOLED Plus Infinity-O

İşlemci: 7 nm 64-bit sekiz çekirdekli işlemci (Modeli açıklanmadı)

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 5 MP f/2.4 makro kamera, 48 MP Super Steady OIS AF f/2.0 geniş açılı ana kamera, 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 32 MP f/2.2

Batarya: 4.500 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Boyutlar: 75,6 mm x 162,5 mm x 8,1 mm

Ağırlık: 186 gram

7-10 Ocak tarihlerinde ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenecek CES 2020 etkinliğinde birçok gelişme yaşanacak Bu gelişmeleri öğrenmek ve teknoloji dünyasından kopmamak için bizi takip etmeye devam edin.