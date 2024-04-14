Samsung Galaxy AI adlı yapay zekâ özelliklerini de barındıracak olan One UI 6.1'in, Samsung Galaxy S21 ve Samsung Galaxy S22'lere geleceği tarih belli oldu.

Samsung sonunda 2021 ve 2022 yıllarında çıkan amiral gemisi modelleri olan Galaxy S21 ve Galaxy S22'lere yapay zekâ özelliklerine sahip 6.1 güncellemesinin geleceğini doğrularken güncelleme için de tarih verdi. Buna göre bu modeller, One UI 6.1 güncellemesini gelecek ay alacaklar.

Öte yandan Samsung Galaxy S21'ler, Samsung Galaxy AI adlı yapay zekâ desteğinin yalnızca iki özelliğini kullanabilecek. Bu özellikler de Magic Rewrite ve Google'ın yuvarlak için alarak arama özelliği olacak. Magic Rewrite muhtemelen Samsung Klavye kullanarak yapay zekâ yardımıyla mesajları düzenlemeyi sağlayacak.

Samsung Galaxy S22'ler neredeyse bütün özellikleri alacak

Samsung Galaxy S22 ise Galaxy S23 FE'de gördüğümüz bütün yapay zekâ özelliklerine sahip olacak. Yani Instant Slo-mo adı verilen özellik hariç her özellik bu modellerde de kullanılabilecek. Bu özellik ile birlikte bir video izlerken ekrana basılı tutarak görüntüyü yavaşlatmak mümkün oluyor. Görünüşe göre bu özellik, 2023 öncesinde üretilen Exynos ve Snapdragon çiplerle kullanılamıyor.

Samsung Güney Kore topluluk moderatörünün açıklamasına göre OneUI 6.1 güncellemesi alacak modeller ise şu şekilde:

Galaxy S21 serisi

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S22 serisi

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8 serisi

Güncellemenin mayıs ayının başlarında gelmesi bekleniyor. Öte yandan bu tarih Güney Kore'ye özgü de olabilir.