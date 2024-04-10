Yeni ortaya çıkan bilgilere göre bu yaz tanıtılması beklenen katlanabilir telefon Z Fold6’nın kamerası Z Fold5 ile aynı olacak. Kamera iyileştirmesi, ilk kez göreceğimiz Z Fold6 Ultra’da yer alabilir.

Katlanabilir telefon sektöründe lider konumda bulunan Samsung, amiral gemisi Galaxy Z Fold ve Z Flip cihazlarının yeni nesillerini bu yıl içinde bizlerle buluşturacak. Tanıtım tarihi yaklaşırken cihazlar hakkında yeni bilgiler geliyordu.

Bugün ise yatay katlanabilir versiyon Z Fold6 hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Yeni bilgiler, telefonun kamera tarafıyla alakalı.

Z Fold6’nın kamerası aynı olacak ancak daha iyi kameralı bir “Ultra” versiyon görebiliriz

*Galaxy Z Fold6’nın muhtemel tasarımı (OnLeaks & Smartprix)

Akıllı telefonlar hakkında güvenilir paylaşımlarıyla bildiğimiz Ice Universe, cihazın kamera tarafıyla çok beklentiye girmemek gerektiğini ifade etti. Buna göre Z Fold6, Galaxy Z Fold5 ile aynı kamera kurulumuyla gelecek ve bir iyileştirme görmeyecek. Geçen yıl tanıtılan Z Fold5, 50 MP ana, 12 MP ultra geniş ve 10 MP 3x zoom telefoto sensörle çıkış yapmıştı. Yeni modelde de aynı kurulumu görmemiz olası. Ön tarafta ise 10 MP’lik kapak ve 16 MP’lik ekran altına gömülü sensör yer alabilir.

Ancak kamera iyileştirmelerinin daha önce görmediğimiz yepyeni bir model olacak “Ultra” versiyonda yer alabileceği ifade edildi. Z Fold6’nın tıpkı Galaxy S serilerinde gördüğümüz gibi daha iyi özellikler içeren bir ultra versiyon ile geleceği iddiası uzun süredir vardı. Yeni bilgiler de bunu destekler nitelikte. Ice Universe’e öre Z Fold6 Ultra’da 200 MP’lik kamera görebiliriz.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarının temmuz ayında gerçekleştirilmesi beklenen Galaxy Unpacked’de tanıtılması bekleniyor. Kameranın aynı kalıp kalmayacağını o zaman öğreneceğiz.

Z Fold6’nın muhtemel tasarımı ve beklenen tüm özellikleri için:

Samsung, Ultra versiyon dışında daha uygun fiyatlı “FE” katlanabilir cihazlar üzerinde de çalışıyor: