Samsung Galaxy S25 ailesinin basın görselleri paylaşıldı. Böylelikle telefonlarla ilgili sızdırılmayan hiçbir detay kalmamış oldu. İşte yeni detaylar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S25 ailesini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğine artık sayılı günler kaldı. Yarın saat 21.00'de başlayacak etkinlikle şirketin amiral gemisi telefonları, nihayet bizlerle buluşacak.

Şimdiyse Galaxy Unpacked etkinliğine ilişkin yeni bir sızıntı daha yaşandı. Şirketin yarınki etkinlikte göstermesi beklenen basın görselleri sızdırıldı. Açık konuşmak gerekirse telefonlar da Galaxy Unpacked etkinliğine dair tüm detaylar da gün yüzüne çıkmış durumda. Samsung'un yapması gereken tek şey, telefonların fiyatlarını açıklamak olacak.

İşte Samsung Galaxy S25 ailesi için hazırlanan basın görselleri

Sızdırılan görüntülere baktığımızda telefonların tasarımlarının büyük oranda gözler önüne serildiğini görüyoruz. Ayrıca bazı Galaxy AI özellikleri de basın görselleri arasında yer alıyor. Telefonların renk seçenekleri, Smart Switch uygulaması, Samsung Wallet ve RCS desteği de öne çıkarılan hususlar arasında.

Samsung Galaxy S25 için paylaşılan diğer basın görselleri şöyle:

Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri ve muhtemel fiyatı için:

Samsung Galaxy S25 ve Galaxy 25+ ile ilgili detaylar için: