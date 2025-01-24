Apple Türkiye ile Samsung Türkiye'nin yerel fiyatlandırma politikasında hangisinin daha tüketici dostu olduğunu görebilmek için Galaxy S25 ile iPhone 16 serilerinin Almanya ve Türkiye fiyatlarını karşılaştırdık.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz gün gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliği ile yılın en bomba akıllı telefonlarından olacak Galaxy S25 serisini tüketicilerin beğenisine sundu. Özellikle yapay zeka özellikleriyle büyük beğeni toplayan yeni seri ile birlikte ilk kez bir Samsung telefonun 100.000 TL barajını geçtiğini de görmüş olduk.

Galaxy S25 modellerinin önceki nesle kıyasla ciddi bir fiyat artışıyla satışa sunulması sonrası pek çok kişi haklı olarak "Galaxy S25 almak mı mantıklı iPhone 16 almak mı?" diye sormaya başladı. Bu içeriğimizde, iPhone 16 ve Galaxy S25'in yurt dışı fiyatlarını, Türkiye fiyatlarıyla karşılaştırarak hangi firmanın daha tüketici dostu bir fiyatlandırma yaptığına değineceğiz.

Karşılaştırmayı nasıl yapacağız?

Her iki akıllı telefonun da Almanya ve Türkiye fiyatlarını baz alacağız. Almanya'daki Perakende satış fiyatını Türkiye'ye ithal edildiği gümrük fiyatı gibi kabul ederek %1 Kültür Bakanlığı Payı, %12 TRT bandrolü, %50 ÖTV ve %20 KDV'yi üzerine ekleyeceğiz (Toplam %103 vergi). Bulduğumuz sonucu, resmi Türkiye fiyatıyla karşılaştıracağız. Böylece markanın Türkiye fiyatını belirlerken tüketici yararına mı zararına mı yerel fiyatlandırma yaptığını görebileceğiz.

iPhone 16 Almanya ve Türkiye fiyatı:

Almanya Fiyatı Türkiye Fiyatı iPhone 16 949 euro 64.999 TL iPhone 16 Plus 1.099 euro 73.999 TL iPhone 16 Pro 1.199 euro 82.999 TL iPhone 16 Pro Max 1.449 euro 99.999 TL

Samsung Galaxy S25 Almanya ve Türkiye fiyatı

Almanya Fiyatı Türkiye Fiyatı Galaxy S25 899 euro 51.499 TL Galaxy S25+ 1.149 euro 63.499 TL Galaxy S25 Ultra 1.449 euro 83.499 TL

Türkiye'deki vergiler eklendikten sonra iPhone 16 Almanya ve Türkiye fiyatı

Almanya fiyatı Türkiye Fiyatı iPhone 16 1.926 euro (72.104 TL) 64.999 TL (%9,85 indirim) iPhone 16 Plus 2.230 euro (83.485 TL) 73.999 TL (%11,36 indirim) iPhone 16 Pro 2.433 euro (91.077 TL) 82.999 TL (%8,86 indirim) iPhone 16 Pro Max 2.941 euro (110.094 TL) 99.999 TL (%9,16 indirim)

Türkiye'deki vergiler eklendikten sonra Galaxy S25 Almanya ve Türkiye fiyatı

Almanya fiyatı Türkiye Fiyatı Galaxy S25 1.824 euro (68.280 TL) 51.499 TL (%24,57 indirim) Galaxy S25+ 2.332 euro (87.296 TL) 63.499 TL (%27,26 indirim) Galaxy S25 Ultra 2.941 euro (110.094 TL) 83.499 TL (%24,15 indirim)

Sayıların bize gösterdiklerine göre Samsung Türkiye, yıllardır sürdürdüğü agresif yerel fiyatlandırma stratejisini Galaxy S25 serisinde de devam ettirmiş durumda. Almanya'da iPhone 16 Pro Max ile aynı fiyat etiketine sahip olan Galaxy S25 Ultra'nın Türkiye'de 16.500 TL indirimli satılıyor olması dahi bunun en net göstergesi.

Ancak hepimiz biliyoruz ki akıllı telefon seçerken fiyat, hiçbir zaman tek kriter değildir. Siz Galaxy S25 Ultra'yı mı yoksa iPhone 16 Pro Max'i mi tercih ederdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz...

Galaxy S25 ön inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: