Yeni yılın ilk ayında teknoloji dünyası, Samsung’un Galaxy S25 serisini tanıtmasıyla hareketlendi. Şimdi, Apple’ın iPhone 16’sı ile Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25’i karşılaştırmanın zamanı geldi.

İki dev markanın bu modelleri arasında tasarımdan performansa, kameradan yazılıma kadar her alandaki farkları inceleyeceğiz.

Telefon değiştirecekseniz belki de aradığınız model bu yazıda saklıdır!

Tasarım

iPhone 16’da Apple, tasarım çizgilerinden ödün verdi. Titanyum çerçevesi, cam, alüminyum ve ince çerçeveli 6,1 inç OLED ekranıyla şıklık kazandırıldı. Suya, sıçramalara ve toza dayanıklı model, düz kenar tasarımı ile hem elde sağlam duruyor hem de minimalist bir görünüm sunuyor.

Samsung ise Galaxy S25’i hafif alüminyum çerçeveyle kaplayarak ürünü daha dayanıklı hâle getirdi. Titanyum güçlendirme bu modelde de karşımıza çıkıyor. 6,2 inç Dynamic AMOLED 2X ekranı ise geniş ekran deneyimi sunuyor. Bir benzer özellik daha var. Cihaz, IP68 derecelendirmesine sahip ve suya da toza da dayanıklı.

Ekran

iPhone 16’ın Super Retina XDR ekranı, 2000 nit maksimum parlaklık sunarak özellikle güneş ışığı altında mükemmel bir görünürlük sağlıyor. 120Hz ProMotion teknolojisi ise akıcılığı artırıyor.

Samsung Galaxy S25’te biraz daha fazlası var. Dynamic AMOLED 2X ekranı, 2600 nit maksimum parlaklık ile bir adım öne çıkıyor. HDR10+ desteği ve Always-On Display özelliği ekran deneyimini daha da zenginleştiriyor.

Performans ve yazılım

A18 Bionic çipli iPhone 16, yeni nesil 16 çekirdekli neural engine özelliğine sahip. Hem enerji tasarrufu hem de hız açısından lider bu özellik, iOS 18 ile optimize edilmiş kullanıcı deneyimi sunuyor. Bu sayede AirDrop, FaceTime ve iCloud gibi özelliklerle Apple cihazları arasında kesintisiz bir deneyim sunuluyor.

Galaxy S25, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle güçlü bir performans sergiliyor. Güç verimliliği ve yüksek performans bizi karşılıyor. 8 GB yerine 12 GB RAM ise özellikle yapay zekâ kısmında performansı arttıracak. Android 15 tabanlı One UI 7 da özelleştirilebilir arayüzüyle dikkat çekiyor. Yeni Galaxy AI asistanı, gün içinde sizin için kişisel önerilerde bulunarak işlerinizi kolaylaştırıyor.

Kamera

iPhone 16’nın 48MP ana kamerası, düşük ışık performansında lider. 12MP ultra geniş açı lens ile daha geniş sahneler yakalamak mümkün. 4K çözünürlükle ise film kalitesinde video çekilebiliyor.

Galaxy S25 ise daha yüksek çözünürlükte detaylar için 50MP ana kameraya sahip. 12MP ultra geniş açı bunda da mevcut ancak bir tık daha geniş açılar sunuyor. 10MP telefoto lens ise 3x optik zoom ile net yaklaşma imkânı sunuyor.

Batarya ve şarj

3.561 mAh batarya kapasitesi ile iPhone 16, cihazın boyutuna uygun bir pil ömrü sunuyor. MagSafe ile hızlı kablosuz şarj imkânı da var. 22 saate kadar da video oynatılabiliyor.

Daha büyük bir batarya (4.000 mAh) ile Galaxy S25, özellikle yoğun kullanımda bir adım önde. Hızlı şarj ve kablosuz şarj özellikleri mevcut. Maksimum video izleme süresi ise 29 saat.

Fiyatlandırma

iPhone 16 128 GB 64,999 TL iPhone 16 256 GB 69,999 TL iPhone 16 512 GB 79,999 TL

Samsung Galaxy S25 128 GB 51.499 TL Samsung Galaxy S25 256 GB 55.499 TL

Eğer Apple ekosistemine bağlıysanız ve sade bir tasarım arıyorsanız iPhone 16 sizin için uygun olabilir ancak daha fazla esneklik ve özelleştirme istiyorsanız Galaxy S25 sizi daha mutlu edebilir. Karar sizin!

Bunları da inceleyebilirsiniz: