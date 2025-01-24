Samsung, dün S25 serisini tanıttı. Birbirinden etkileyici özellikler barındıran bu seri, yapay zekâ özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Ancak birçok kullanıcı, yapay zekâ konusunda bazı noktaları Apple ile karşılaştırdı.

iPhone’larda bulunan yapay zekâ özellikleri, saymakla bitmiyor. Her geçen zaman kendini yenileyen Apple, Samsung’u yapay zekâ konusunda geride bırakabilir mi?

Öyleyse gelin, iPhone’larda olup da Samsung’larda olmayan yapay zekâ özelliklerine birlikte bakalım.

iPhone’da olup Samsung’da olmayan yapay zekâ özellikleri

Canlı Metin (Live Text)

Kişisel verilerin yapay zekâ ile işlenmesi

Memoji ve Animoji

Face ID ve güvenli kimlik sorgulama

Fotoğraf ve video işleme (Photonic Engine)

Canlı Metin (Live Text)

iOS 15 ve sonrası iPhone’larda, canlı metin özelliği ile kameradan veya fotoğraflardan metin seçme, kopyalama ve çevirme yapılabiliyor. Bu, belgeleri, tabelaları veya görüntülerdeki yazıları doğrudan metne dönüştürmek için oldukça gelişmiş bir özellik.

Samsung, Google Lens'in bu tür metin tanıma özelliklerini hâlâ uygulama temelli sunuyor. Dolayısıyla Samsung, Apple'ın Live Text'i kadar entegre olmayabilir.

Kişisel verilerin yapay zekâ ile işlenmesi (On-Device AI)

Apple, kullanıcı gizliliğine odaklanarak yapay zekâ işlemlerinin çoğunu cihaz üzerinde (on-device) gerçekleştiriyor. Siri, Face ID ve Apple Neural Engine, verilerin cihazda işlenmesini sağlıyor. Samsung ise bu işlemler için bulut tabanlı çözümleri daha çok tercih etmekte.

Samsung, bu konuda Apple'ın biraz gerisinde kalmış olsa da veri işleme konusunda Apple’ın on-device odaklı yaklaşımından farklı bir yol izliyor. Exynos çipleri ve bazı Snapdragon modelleri üzerinde benzer on-device AI işlemleri gerçekleştiriyor. Samsung, özellikle Bixby gibi servislerde bulut ve cihaz tabanlı işlemleri bir arada sunuyor olsa da Apple’ın Neural Engine kadar kapsamlı bir donanım altyapısı hâlâ bulunmuyor.

Memoji ve Animoji

iPhone’lar, TrueDepth kamera sayesinde kullanıcıların yüz ifadelerini taklit eden Memoji ve Animoji özelliklerini sunuyor.

Samsung ise kullanıcılarına AR Emoji sunuyor. Fakat TrueDepth teknolojisi olmadan iPhone’un sunduğu seviyeye ulaşması biraz zor gibi görünüyor.

Face ID ve güvenli kimlik doğrulama

Apple’ın Face ID sistemi, TrueDepth kamera ve yapay zekâ sayesinde hem güvenli hem de oldukça hızlı. Samsung da bize yüz tanıma teknolojisini sunuyor. Ancak bu, orta ve üst seviye modellerde entegrasyon sağlarken genellikle 2D görüntülerle çalışıyor ve Apple’ınki kadar güvenli değil.

Tanıtılan S25 serisinde gördüğümüz üzere yeni bir 3D yüz tanıma teknolojisi sunulacak. Ancak bunun Apple kadar iyi çalışıp çalışmayacağı şu an için belirsiz.

Fotoğraf ve video işleme (Photonic Engine)

Apple, özellikle iPhone 14 Pro modelleri ile Photonic Engine adı verilen yapay zekâ destekli bir görüntü işleme motoru kullanıyor. Bu teknoloji, düşük ışıkta bile detayları optimize ederek daha iyi fotoğraflar üretiyor.

Samsung cihazları ise güçlü kamera donanımı ve AI Scene Optimizer ile mükemmel fotoğraflar sunuyor. Ancak Samsung'un Galaxy S25 serisinde, Apple'ın Photonic Engine teknolojisine doğrudan bir karşılık gelen özellik bulunmuyor. Bu seri, yapay zekâ destekli yeni ProVisual Engine ile donatılmıştır. Yani Apple’ın görüntü işleme algoritmalarıyla tam anlamıyla karşılaştırılabilir bir Photonic Engine’den şu an için söz edemiyoruz.

Apple'ın yapay zekâ özellikleri gizlilik, ekosistem entegrasyonu ve cihaz üzerinde işlem yapma konularında Samsung'dan ayrılıyor.

Samsung’un daha çok donanım odaklı ve kullanıcı dostu özelliklere odaklandığını görüyoruz. Yine de her iki platform da kendi kullanıcılarına benzersiz deneyimler sunuyor. Samsung S25 serisinin yapay zekâ konusunda kendisini epey geliştirmiş durumda.

Ancak iPhone’un sunduğu bazı özelliklere tam anlamıyla eşdeğer bir çözüm sunması bu noktada biraz uzak gibi. Her iki markanın da sunduğu benzersiz özellikler, birbirleri arasında rekabeti körüklemeye devam edecek gibi görünüyor...

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