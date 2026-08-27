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Samsung Galaxy S26 FE Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

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Samsung, amiral gemisi deneyimini daha erişilebilir fiyata sunan yeni modeli Galaxy S26 FE'yi resmi olarak duyurdu.

Samsung Galaxy S26 FE Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Deniz Şen Deniz Şen /

Samsung, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği yeni fiyat/performans amiral gemisi Galaxy S26 FE modelini resmi olarak duyurdu.

Amiral gemisi S26 serisinin premium özelliklerini daha erişilebilir bir fiyat etiketiyle sunmayı hedefleyen marka, yeni modelinde özellikle işlemci gücü, yenilenen sensör mimarisi ve gelişmiş yapay zekâ (Galaxy AI) yeteneklerine odaklanıyor. İşte tüm detaylar...

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Samsung Galaxy S26 FE Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
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3nm Exynos 2500

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Galaxy S26 FE'nin kalbinde, 3 nanometre mimarisiyle üretilen güçlü Exynos 2500 işlemcisi yer alıyor. Grafik tarafında AMD Xclipse 950 birimine emanet edilen cihaz, özellikle yapay zekâ işlemlerinden sorumlu NPU kapasitesini yüzde 40 oranında artırarak cihaz içi Galaxy AI süreçlerini son derece hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. 8 GB RAM ile desteklenen model, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri sunuyor.

6,7 inçlik 120 Hz ekran

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Görsel tarafta 6,7 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip FHD+ Dynamic AMOLED 2X ekran ile gelen telefon, serinin imza niteliğindeki büyük ekran çizgisini sürdürüyor. Kamera tarafında kâğıt üzerinde 50 MP ana, 12 MP ultra geniş açı ve 3x optik zoom destekli 8 MP telefoto dizilimi korunsa da; Samsung ana sensörü ISOCELL GN3 ile yenileyerek gece çekimlerinde ve dinamik aralıkta belirgin bir kalite artışı yakalıyor.

Samsung Galaxy S26 FE teknik özellikleri:

  • Ekran: 6,7 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı
  • İşlemci: Samsung Exynos 2500 (3 nm)
  • Grafik Birimi: AMD Xclipse 950
  • Bellek (RAM): 8 GB
  • Depolama: 128 GB / 256 GB
  • Arka Kamera: 50 MP (ISOCELL GN3, OIS) + 12 MP Ultra Geniş Açı + 8 MP Telefoto (3x Optik Zoom)
  • Ön Kamera: 12 MP (Sony IMX825)
  • Batarya ve Şarj: 4.900 mAh / 45W Kablolu, 15W Kablosuz Hızlı Şarj
  • Yazılım: One UI 9 ve Gelişmiş Galaxy AI Özellikleri
  • Renk Seçenekleri: Yaban Mersini, Grafit Gri, Su Yeşili

Samsung Galaxy S26 fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy S26 FE, 4 Eylül 2026’dan itibaren satışa sunulacak.  Telefonun başlangıç fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı.

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