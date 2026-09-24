Samsung Galaxy S26 Serisini Yenilenmiş Telefon Programına Aldı: Keşke Türkiye'de de Olsa!

Samsung, Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modellerini kendi yenilenmiş telefon programına dahil etti.

Samsung, Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra'yı Certified Re-Newed adı verilen yenilenmiş telefon programına ekledi. Programdaki cihazlar, Samsung'un orijinal parçaları ve yeni bataryalarla yenilenerek satışa çıkıyor.

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S26 serisinin de programa girmesiyle Samsung, güncel amiral gemilerini yenilenmiş olarak alma seçeneğini genişletmiş oldu. Bu modeller yalnızca ABD'de değil, Avrupa'daki bazı pazarlarda da satışa çıkıyor.

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Yenilenmiş Galaxy S26'ların fiyatı ne kadar?

Yenilenmiş modeller, yeni cihazlara kıyasla yaklaşık yüzde 15-16 daha ucuza satılıyor. En yüksek indirim Galaxy S26 Ultra'da görülüyor; yenilenmiş model, çıkış fiyatına göre yaklaşık 200 dolar daha düşük fiyata sahip.

ABD'deki cihazlar yeni batarya ve Samsung'un orijinal parçalarıyla hazırlanıyor. Ayrıca 1 yıllık sınırlı garanti kapsamında. Avrupa'daki garanti süresi ise ülkeye göre değişiyor; Birleşik Krallık'ta yenilenmiş cihazlar için 2 yıl garanti veriliyor.

Türkiye'deki kullanıcılar için ne anlama geliyor?

Certified Re-Newed programı şu anda Türkiye'de bulunmuyor. Samsung'un programı ABD'nin ardından Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hindistan ve Güney Kore'ye genişledi; S26 serisi de Avrupa'daki programa eklendi.

Samsung'un programı Türkiye'ye getireceğine dair henüz bir açıklama yok. Ancak Avrupa'daki genişleme sürerken Türkiye'nin de ileride listeye girme ihtimali tamamen dışarıda değil.