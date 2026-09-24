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Samsung Galaxy S26 Serisini Yenilenmiş Telefon Programına Aldı: Keşke Türkiye'de de Olsa!

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Samsung, Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modellerini kendi yenilenmiş telefon programına dahil etti.

Samsung Galaxy S26 Serisini Yenilenmiş Telefon Programına Aldı: Keşke Türkiye'de de Olsa!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Samsung, Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra'yı Certified Re-Newed adı verilen yenilenmiş telefon programına ekledi. Programdaki cihazlar, Samsung'un orijinal parçaları ve yeni bataryalarla yenilenerek satışa çıkıyor.

S26 serisinin de programa girmesiyle Samsung, güncel amiral gemilerini yenilenmiş olarak alma seçeneğini genişletmiş oldu. Bu modeller yalnızca ABD'de değil, Avrupa'daki bazı pazarlarda da satışa çıkıyor.

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Samsung Galaxy S26 Serisini Yenilenmiş Telefon Programına Aldı: Keşke Türkiye'de de Olsa!
Samsung-Mobile-Galaxy-S26-series-and-Galaxy-Buds4-series-Now-Available-Worldwide_main1

Yenilenmiş Galaxy S26'ların fiyatı ne kadar?

Samsung-Mobile-Galaxy-S26-series-and-Galaxy-Buds4-series-Now-Available-Worldwide_main1

Yenilenmiş modeller, yeni cihazlara kıyasla yaklaşık yüzde 15-16 daha ucuza satılıyor. En yüksek indirim Galaxy S26 Ultra'da görülüyor; yenilenmiş model, çıkış fiyatına göre yaklaşık 200 dolar daha düşük fiyata sahip.

ABD'deki cihazlar yeni batarya ve Samsung'un orijinal parçalarıyla hazırlanıyor. Ayrıca 1 yıllık sınırlı garanti kapsamında. Avrupa'daki garanti süresi ise ülkeye göre değişiyor; Birleşik Krallık'ta yenilenmiş cihazlar için 2 yıl garanti veriliyor.

Türkiye'deki kullanıcılar için ne anlama geliyor?

Certified Re-Newed programı şu anda Türkiye'de bulunmuyor. Samsung'un programı ABD'nin ardından Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hindistan ve Güney Kore'ye genişledi; S26 serisi de Avrupa'daki programa eklendi.

Samsung'un programı Türkiye'ye getireceğine dair henüz bir açıklama yok. Ancak Avrupa'daki genişleme sürerken Türkiye'nin de ileride listeye girme ihtimali tamamen dışarıda değil.

Akıllı Telefon

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