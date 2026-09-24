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Xiaomi Watch S5 41 mm Tanıtıldı: 14 Gün Pil Ömrü, HyperOS 4 ve Dahası!

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Xiaomi, popüler akıllı saat modeli S5'in daha kompakt ve şık olan 41mm versiyonunu resmî olarak tanıttı.

Xiaomi Watch S5 41 mm Tanıtıldı: 14 Gün Pil Ömrü, HyperOS 4 ve Dahası!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dün bir etkinlik gerçekleştiren Xiaomi, bu yılın başlarında tanıttığı 46 mm'lik büyük boyutlu modelin ardından, daha zarif ve küçük saat tercih eden kullanıcılar için Xiaomi Watch S5 41 mm modelini resmi olarak tanıttı.

Akıllı saat dünyasında devasa kasaların bileklerde yarattığı kaba görüntüyü kırmak isteyen Çinli teknoloji devi, yeni modelinde şıklıktan ve malzeme kalitesinden ödün vermemiş. Kasa kalınlığı sadece 9,9 mm seviyesine çekilirken, kayışsız ağırlığı ise 36 gram olarak ölçülüyor.

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Xiaomi Watch S5 41 mm neler sunuyor?

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Saatin gövdesinde paslanmaz çelik malzeme kullanılırken, ekran çerçevesinde seramik detaylara ve döner yapıda dokulu bir kurma koluna yer veriliyor. Cihaz; siyah, mavi ve seramik beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Ekran tarafında ise 1,32 inç boyutunda, 60 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panel bizi karşılıyor. Güneş ışığı altında dahi saatin ekranını rahatça okuyabilmeniz için parlaklık değeri tam 3.000 nit tepe noktasına kadar çıkabiliyor.

Xiaomi Watch S5 41 mm, sadece bir bildirim aynalama cihazı değil, aynı zamanda kapsamlı bir sağlık ve spor asistanı. Sağlık takibi tarafında cihaz, nabız ve kandaki oksijen (SpO2) oranını ölçmek için 4 LED ve 4 fotodiyotlu özel bir sensör dizilimi kullanıyor. un yanı sıra saatte, ±0,1°C gibi oldukça hassas bir sapma oranıyla çalışan üç adet bilek sıcaklığı sensörü yer alıyor. Bu sıcaklık sensörleri özellikle kadın kullanıcıların regl döngülerini ve yumurtlama dönemlerini takip etmelerini kolaylaştırıyor. Ayrıca ultraviyole ışınlarının yoğunluğunu ölçen ve güneş maruziyetini detaylandıran çift bantlı UVA ve UVB izleme teknolojisi de var.

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Spor tutkunları için 150'den fazla antrenman modu sunan akıllı saat, konum takibini çift frekanslı GNSS çipiyle gerçekleştiriyor ve çevrimdışı renkli harita desteği sunuyor. Özellikle kış sporlarıyla ilgilenenler için geliştirilen özel kayak modu; katedilen mesafeyi, rakımı ve maksimum eğimi anlık olarak kaydedebiliyor. Olası kaza durumlarına karşı saat, kayak esnasında sert düşüşleri tespit edebiliyor ve kullanıcıdan yanıt alamadığı takdirde otomatik olarak alarm çalarak acil durum kişilerine veya servislerine ulaşabiliyor.

Saat, HyperOS 4 işletim sistemiyle kutudan çıkan ilk akıllı saat olacak. Kullanıcılar saat üzerinden akıllı ev aletlerini yönetebiliyor, akıllı kapı zillerinin canlı kamera görüntülerini izleyebiliyor ve Xiaomi markalı araçların belirli işlevlerine erişebiliyor. Cihazın içerisinde 590 mAh kapasiteli bir batarya var. Xiaomi'nin paylaştığı verilere göre saat; kısıtlı kullanım modunda 14 güne kadar, standart sağlık takibi açıkken 8 güne kadar ve Her Zaman Açık Ekran (AOD) özelliğiyle birlikte rutin sağlık takibi açıkken 5 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Fiyatı ise 194 dolar olarak açıklandı.

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