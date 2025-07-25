Samsung’un tablet serisine eklenecek yeni modellerle ilgili dikkat çekici sızıntılar gündeme geldi. Gerçek fotoğrafları ortaya çıkan cihazlar, hem tasarım hem de teknik açıdan bazı yenilikleri işaret ediyor. Üç farklı modelle gelmesi beklenen serinin, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edeceği düşünülüyor.

Samsung’un yeni tabletleri yolda gibi görünüyor. Galaxy Tab S11, S11 Ultra ve S10 Lite modellerine ait olduğu söylenen gerçek fotoğraflar internete sızdı. Paylaşılan bu görseller, cihazların tasarımı hakkında önemli ipuçları verirken tanıtımın da çok uzak olmadığını düşündürüyor.

Galaxy Tab S11 Ultra hakkında ortaya çıkan yeni sızıntılar, cihazın ekran tasarımında bazı dikkat çekici değişiklikler olduğunu gösteriyor. 14.6 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranın korunduğu modelde, artık daha küçük U şeklinde bir ön kamera çıkıntısı yer alıyor. Bu da önceki modellerdeki çift ön kamera sisteminin yerini tek kameraya bıraktığını gösteriyor.

Hem performans hem fiyat odağında üç farklı model geliyor

Galaxy Tab S11 modeli ise önceki sürümleri andıran bir tasarımla geliyor. Yuvarlatılmış köşeler ve orta kalınlıkta çerçeveler dikkat çekerken, ekran boyutunun 11 inç civarında olacağı tahmin ediliyor. Seriye eklenen S10 Lite modeli ise daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu modelde Exynos işlemci, 6 GB RAM ve 8.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alacağı belirtiliyor.

Tab S11 ve S11 Ultra'nın MediaTek'in yeni Dimensity 9400+ işlemcisiyle çalışacağı ifade ediliyor. Bu işlemci, önceki nesilde kullanılan 9300+’a kıyasla daha yüksek performans vadediyor. Tüm serinin Android 16 işletim sistemi ve One UI 8 arayüzü ile kutudan çıkması bekleniyor.

Sadeleştirilen kamera yapısı ve daha uygun fiyatlı Lite modeliyle birlikte yeni Galaxy Tab serisinin, geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilmeyi hedefliyor. Serinin resmi tanıtımının ise sonbahar döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.