Akıllı telefonlar, düzenli yazılım güncellemeleriyle hem yeni özellikler kazanıyor hem de güvenlik açısından güçlendiriliyor. Özellikle büyük üreticiler, aylık güvenlik yamalarıyla kullanıcı verilerini koruma altına almayı hedefliyor. Samsung da bu kapsamda temmuz ayı güvenlik paketini cihazlarına sunmaya başladı.

Samsung, Android cihazlarda son dönemde ortaya çıkan güvenlik açıklarına karşı önlem almak için temmuz 2025 güvenlik güncellemesini birçok Galaxy telefon ve tablet modeli için yayınlamaya başladı. Güncelleme ise her zamanki gibi kademeli olarak geliyor. Yani bazı kullanıcılar bu güncellemeyi çoktan almış olabilir, bazıları ise bulundukları bölgeye ve kullandıkları modele göre biraz daha beklemek zorunda kalabilir.

Temmuz 2025 güvenlik güncellemesi, amiral gemisi modellerden orta segment telefonlara ve bazı tablet cihazlara kadar pek çok Galaxy modeline ulaşmış durumda. Samsung, önümüzdeki günlerde bu güncellemeyi daha fazla cihaza sunmaya devam edecek. İşte güncellemeyi almaya başlayan modellerin tam listesi!

Temmuz 2025 güvenlik güncellemesi alan modeller

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A36 5G

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A15 (LTE / 5G)

Galaxy A04 4G

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi / 5G)

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy M35

Eğer cihazınız listede yer almasına rağmen henüz güncellemeyi almadıysanız endişelenmeyin; dağıtım süreci kademeli olarak ilerliyor ve güncelleme kısa süre içinde size de ulaşacaktır. Dilerseniz, Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını izleyerek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Temmuz 2025 güvenlik yaması neleri kapsıyor?

Samsung’un Temmuz 2025 güvenlik güncellemesi, Android işletim sisteminde tespit edilen çeşitli güvenlik açıklarını kapatmayı amaçlıyor. Google tarafından paylaşılan bilgilere göre güncelleme, biri kritik düzeyde olmak üzere toplam 22 güvenlik sorununu gideriyor. Bu açıkların 21’i yüksek risk grubunda yer alıyor.

Güncelleme kapsamında Samsung’a özel bazı güvenlik düzeltmeleri de yer alıyor. Şirket, Exynos işlemcileri etkileyen bir güvenlik açığını kapattığını belirtti. Bunun yanı sıra yalnızca Samsung cihazlarında görülen 17 farklı güvenlik sorunu da bu yama ile giderildi. Temmuz güncellemesi herhangi bir yeni özellik ya da arayüz değişikliği sunmuyor; yalnızca sistem güvenliğini artırmaya yönelik teknik düzeltmeler içeriyor.