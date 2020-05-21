Samsung Galaxy S9 ve Note 9'da Bixby Routines Olmayacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, birkaç hafta önce One UI 2.1 güncellemesinin Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 modelleri için yayınlanacağını doğrulamıştı. Haziran ayında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemenin Bixby Routines özelliğinden yoksun olacağı bildirildi.

Geçtiğimiz ay içinde Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi için yayınlanan One UI 2.1 güncellemesinin Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'a da gelip gelmeyeceği uzun bir süre tartışılmıştı. Neyse ki, kullanıcıların korktuğu olmadı ve yeni arayüzün söz konusu cihazlar için de geliştirileceği doğrulandı.

One UI 2.1 güncellemesi için elimizde henüz resmi bir çıkış tarihi yok ancak bu ayın başlarında basına yansıyan çeşitli haberler, haziran ayını işaret ediyordu. İlk etapta Güney Kore’deki kullanıcılar için yayınlanması beklenen güncelleme, temmuz veya ağustos ayları gibi de diğer ülkelere sunulacak. Fakat bu bilginin şimdilik spekülasyondan ibaret olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım.

Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 için yayınlanacak One UI 2.1 güncellemesi için bekleyiş sürüyor

Bildiğiniz üzere One UI 2.1 güncellemesi ile Galaxy S20 serisinin bazı önemli özellikleri Galaxy S10 ve Galaxy Note 10’lara da gelmişti. Şimdi Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 sahipleri de aynı özellikleri kendi cihazlarında görmeyi umuyor. Ne var ki, SamMobile’ın aktardığı bilgilere göre güncellemede Galaxy S9 ve Note9 için önemli bir özellik eksik olacak: Bixby Routines.

Bixby Routines, ilk kez geçtiğimiz yıl Galaxy S10 ailesi ile birlikte tanıtılmıştı. Galaxy ayarlarında Gelişmiş Özellikler altında bulunan özellik, rutinlerinizi öğreniyor ve aynı görevler ve işleri tekrarlamaya zaman harcamak zorunda kalmamanız için otomatik bir görev rutini öneriyor.

Örneğin, cihazınızı şarja taktığınızda Always On Display (Daima Açık Ekran) özelliğinin otomatikman açılması için bir Bixby Rutini ayarlayabilirsiniz. Ya da Galeri uygulamasını açtığınızda ekranın otomatik olarak yatay moda geçmesini sağlayabilirsiniz. Kısacası bu özellik ile Bixby'ye 'Şu olduğunda bu olsun' gibi sabit komutlar kaydedebiliyorsunuz.

Bixby Routines, kullanıcıların yapmak istediklerini öğrenmek ve uygulamak için epey bellek gücü kullanıyor. Bu da, cihazların performanslarını etkileyebiliyor. Samsung’un Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 için yayınlayacağı One UI 2.1 güncellemesinde bu özelliği kırpmasının nedeni, daha iyi bir performans sağlamak istemesi olabilir.