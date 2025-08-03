Tablet pazarında hareketlilik devam ederken, Samsung'un yeni modellerine dair bilgiler gelmeye başladı. Şirketin üst ve orta segmente hitap eden tabletleriyle ilgili ilk teknik detaylar şimdiden ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen seriye dair sızıntılar, donanım özelliklerinden renk seçeneklerine kadar pek çok detayı içeriyor.

Samsung’un yakında tanıtacağı yeni tablet serisi hakkında önemli detaylar ortaya çıktı. Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra ve Tab S10 Lite modellerine ait bellek, depolama ve renk seçenekleri şimdiden gün yüzüne çıktı.

Galaxy Tab S11 ve Tab S11 Ultra modelleri, 12 GB RAM’in yanı sıra 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle geliyor. Renk tarafında ise kullanıcıları Gri ve Gümüş seçenekleri bekliyor.

Samsung’un yeni tablet serisi ile ilgili sızdırılan detaylar

Serinin Ultra modeli, gücünü Dimensity 9400 Plus işlemciden alıyor. 11.600 mAh gibi oldukça büyük bir bataryaya sahip olan cihaz, 45W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Her iki modelin de S Pen ve klavye gibi aksesuarlarla uyumlu olacağı ve kutudan Android 16 ile çıkacağı söyleniyor.

Seriye eklenen bir diğer model olan Galaxy Tab S10 Lite 5G, daha sade özelliklerle geliyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan tablet; Gri, Mercan Kırmızısı ve Gümüş olmak üzere üç farklı renkle raflardaki yerini alacak. Cihazda Exynos 1380 işlemci ve 8.000 mAh batarya bulunurken, 45W hızlı şarj desteği de mevcut. Android 15 ile çalışacak tabletin yalnızca Wi-Fi ya da Wi-Fi + SIM kart destekli sürümlerle satışa çıkması bekleniyor. Yeni Galaxy Tab serisinin tanıtım tarihi henüz netleşmiş değil.