Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

HONOR 600 Serisi Kaçırılmayacak Fiyatlarla Türkiye'de Satışa Sunuldu

HONOR'un yeni telefonları 600 serisi resmen ülkemize geldi. İşte HONOR 600 ve 600 Pro'nun Türkiye fiyatları.

HONOR 600 Serisi Kaçırılmayacak Fiyatlarla Türkiye'de Satışa Sunuldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çin merkezli teknoloji devi HONOR, nisan ayının sonlarına doğru HONOR 600 ismi verilen yeni telefonlarını resmen tanıtmıştı. Standart ve Pro olmak üzere toplamda 2 modelden oluşan bu telefonlar, iPhone’u andıran tasarımları ve üst seviye özellikler sunmalarıyla büyük dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz gün ise HONOR 600 serisinin resmî Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Bunun ardından da hem HONOR 600 hem de HONOR 600 Pro, Hepsiburada gibi resmî satış kanallları üzerinden ülkemizde satışa sunuldu. Peki fiyatları ne kadar?

İçerikten Görseller

HONOR 600 Serisi Kaçırılmayacak Fiyatlarla Türkiye'de Satışa Sunuldu
st1
pro2

HONOR 600 Türkiye fiyatı

st1

Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB 39.999 TL (indirimle 34.999 TL)

HONOR 600 teknik özellikleri
Ekran 6,57 inç, 1264x2728 piksel, 120 Hz, AMOLED
İşlemci Snapdragon 7 Gen 4
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 200 MP + 12 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 6400 mAh (80W)
İşletim sistemi MagicOS 10 (Android 16)

HONOR 600 Pro Türkiye fiyatı

pro2

Versiyon Fiyatı
12 GB + 512 GB 64.999 TL (indirimle 61.999 TL)

HONOR 600 Pro teknik özellikleri
Ekran 6,57 inç, 1264x2728 piksel, 120 Hz, AMOLED
İşlemci Snapdragon 8 Elite
RAM 12 GB
Depolama 512 GB
Arka kamera 200 MP + 50 MP + 12 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 6400 mAh (80W)
İşletim sistemi MagicOS 10 (Android 16)
7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı 7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

Akıllı Telefon Telefon Fiyat Honor

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'de En Çok Tercih Edilen SUV Otomobil Taigo'nun Yeni Fiyatı

Mayıs 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'de En Çok Tercih Edilen SUV Otomobil Taigo'nun Yeni Fiyatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com