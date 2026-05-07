Çin merkezli teknoloji devi HONOR, nisan ayının sonlarına doğru HONOR 600 ismi verilen yeni telefonlarını resmen tanıtmıştı. Standart ve Pro olmak üzere toplamda 2 modelden oluşan bu telefonlar, iPhone’u andıran tasarımları ve üst seviye özellikler sunmalarıyla büyük dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz gün ise HONOR 600 serisinin resmî Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Bunun ardından da hem HONOR 600 hem de HONOR 600 Pro, Hepsiburada gibi resmî satış kanallları üzerinden ülkemizde satışa sunuldu. Peki fiyatları ne kadar?
HONOR 600 Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 256 GB
|39.999 TL (indirimle 34.999 TL)
HONOR 600 teknik özellikleri
|Ekran
|6,57 inç, 1264x2728 piksel, 120 Hz, AMOLED
|İşlemci
|Snapdragon 7 Gen 4
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|200 MP + 12 MP
|Ön kamera
|50 MP
|Batarya
|6400 mAh (80W)
|İşletim sistemi
|MagicOS 10 (Android 16)
HONOR 600 Pro Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 512 GB
|64.999 TL (indirimle 61.999 TL)
HONOR 600 Pro teknik özellikleri
|Ekran
|6,57 inç, 1264x2728 piksel, 120 Hz, AMOLED
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12 GB
|Depolama
|512 GB
|Arka kamera
|200 MP + 50 MP + 12 MP
|Ön kamera
|50 MP
|Batarya
|6400 mAh (80W)
|İşletim sistemi
|MagicOS 10 (Android 16)