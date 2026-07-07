Samsung, yılın ikinci çeyreğine dair tahminî kazanç verilerini paylaştı. Resmî rakamlar olmasa da tahminler, şirketin son 3 ayda 2025'in tamamından fazla para kazandığını gösteriyor.

Haziran ayının bitişiyle yılın ikinci çeyreği de resmen sona erdi. Her çeyrekte olduğu gibi dünya çapından firmalar son 3 aya dair finansal verilerini paylaşmaya yavaş yavaş başlıyor Güney Kore merkezli Samsung da bunlardan biri. Şimdi ise Samsung, resmî rakamlardan önce tahminî verileri paylaştı.

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Samsung tarafından paylaşılan rakamlar henüz tam resmî sayılar değil. Firma her çeyrekte önce bir kazanç öngörüsü yayımlıyor, ondan birkaç hafta sonra da resmî verileri paylaşıyor. Bu içerikte bahsedeceğimiz ise şirketin beklentisini içeren kazanç öngörüleri. Eğer tahminler doğru çıkarsa firma çok iyi bir 3 ayı geride bırakmış olacak.

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58,56 milyar dolar kâr edilebilir

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, 2026 yılının ikinci çeyreğinde toplam 112,02 milyar dolar gelir elde etmeyi öngörüyor. Bu gelirlerden elde edilen faaliyet kârının ise 58,56 milyar dolar civarında olmasının beklendiği tahmin edilmiş. Firmanın 2025’teki toplam kârı 28 milyar dolardı. Yani son 3 ayda geçen yılın tamamında kazandığı paradan daha fazla kazanmış olacak.

Eğer gerçek sayılar paylaşıldığında benzer bir tablo görürsek firmanın gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla %130 arttığını göreceğiz. Öte yandan kârı ise %1.811 gibi inanılmaz seviyede artış görecek.

Bu rekor yükselme, DRAM fiyatlarındaki artış ve kriz nedeniyle rekor kırılan satış miktarları sayesinde olacak. Samsung, dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri. Son zamanlarda DRAM, HBM ve NAND satışlarında ve fiyatlarında ciddi yükselmeler oldu. Bu bellek çipleri yapay zekâ için kullanılıyor. Bellek krizinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Bu yüzden Samsung’dan her çeyrekte rekor gelirler görmemiz olası.