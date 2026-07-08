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Samsung, Yeni Katlanabilir Telefonlarını Ne Zaman Tanıtacağını Resmen Açıkladı

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Samsung, yeni katlanabilir telefonlarını tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini açıkladı.

Samsung, Yeni Katlanabilir Telefonlarını Ne Zaman Tanıtacağını Resmen Açıkladı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, her yıl düzenli olarak bir kış aylarında bir de yaz aylarında Galaxy Unpacked etkinliği düzenliyor ve yeni ürünlerini tanıtıyordu. Temmuz içinde yapılması beklenen ve yeni katlanabilir telefonlara odaklanacak etkinliğin ise tarihi hakkında şimdiye kadar bir bilgi yoktu. Firma, bugün nihayet beklenen açıklamayı yaptı.

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Güney Koreli teknoloji devi, geçtiğimiz saatlerde yaptığı resmî bir açıklamayla yeni Galaxy Unpacked etkinliğini hangi gün hangi saatte gerçekleştireceğini resmen açıkladı. Etkinlikle ilgili bugüne kadar dolaşan söylentiler doğru çıktı.

Galaxy Unpacked etkinliği, 22 Temmuz’da düzenlenecek

Sams

Samsung tarafından yapılan resmî açıklamalara göre Galaxy Unpacked etkinliği 22 Temmuz Çarşamba günü TSİ 16.00’da Londra’da gerçekleştirilecek. Etkinlik, firmanın kendi sitesi ve resmî YouTube hesabı üzerinden canlı yayımlanacak. Lansmanda yeni telefonlar başta olmak üzere birçok ürünün tanıtıldığını göreceğiz. Biz de canlı olarak bu ürünleri sizlerle paylaşacağız.

22 Temmuz’daki Samsung etkinliğinde tanıtılacak ürünler

  • Galaxy Z Fold8 Ultra
  • Galaxy Z Fold8
  • Galaxy Z Flip8
  • Galaxy Watch Ultra 2
  • Galaxy Watch9
  • Galaxy Glasses (kesin değil)
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Samsung Galaxy

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