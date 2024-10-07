Samsung'un yakın zamanda tanıtacağı amiral gemisi modeli Galaxy S25 Ultra görüntülendi.

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi serisi Galaxy S25 için geri sayım devam ediyor. Yeni amiral gemisi modeli ile birlikte yeni üst düzey donanımlar ve en son Android sürümü de karşımıza çıkacak. Telefonun ve Android 15 tabanlı One UI 7 işletim sisteminin nasıl görüneceği ise bir tweet ile ortaya çıktı.

Daha önce de isabetli sızıntıları ile bildiğimiz Ice Universe adlı X kullanıcısının attığı tweet ile birlikte, Android 15 tabanlı One UI 7'nin Galaxy S25 Ultra ekranında nasıl göründüğü de ortaya çıkmış oldu.

Yeni kontrol merkezi dikkat çekiyor

Ice Universe'in paylaşımında Galaxy S25 Ultra'nın yeni kontrol merkezi karşımıza çıkıyor. Elbette ki bu görsel bir taslak görseli ve henüz resmîleşmiş değil. Yine de Galaxy S25 Ultra'nın daha önce maketlerde gördüğümüz tasarımının ardından şimdi de yazılımlarına göz atma fırsatı bulduk.

Daha önce ColorOS 15 ve OxygenOS 15 gibi Android 15 tabanlı arayüzlerin Apple iOS'tan ilham alacağı iddia edilmişti. Paylaşılan yeni görsele baktığımızda One UI 7'nin taslağında da benzer bir şekilde iPhone esintileri göze çarpıyor. Bildirim panelinde de yuvarlak köşeler tercih edilmiş ve kontrol widget'lar da tek boyutlu idi.

Daha önceki sızıntılarda da One UI 7'nin uygulama çekmecesi, ana ekran ve ayarlar uygulamasındaki değişiklikler de ortaya çıkmıştı. Yeni arayüzde pil simgesinin ve kamera uygulamasının da yenileneceği belirtiliyordu.