Samsung'un yeni oyuncu monitörleri Odyssey G9 ve G7 ön siparişe açıldı. 49 inçlik büyük ve geniş Odyssey G9, yaklaşık 1.700 dolarlık fiyatıyla cep yakıyor. 27 ve 32 inçlik 2 modelle gelen Odyssey G7 serisinin fiyatları 699 dolardan başlıyor.

Teknolojinin birçok alanında faaliyet gösteren Samsung, oyuncu monitörü sektöründe de oldukça güçlü bir konumda bulunuyor. Ürettiği monitörlerle sektörde zirveye oynayan şirket, yeni modellerini ön siparişe açmaya başladı. 49 inçlik devasa monitör Odyssey G9 ile bunun kadar büyük olmasa da oldukça etkileyici gözüken Odyssey G7 serisinin, yakın zamanda raflardaki yerini de alması bekleniyor.

Bu yılın başlarında gerçekleştirilen CES 2020'de ilk kez ortaya çıkan Odyssey G9, oldukça geniş ve 1000R eğrilik derecesine sahip QLED panelle karşımıza çıkıyor. Eğrilik derecesi azaldıkça eğriliğin belirginleşeceğini söyleyebiliriz. Bu da demek oluyor ki Odyssey G9'un ekranının tam bir daire oluşturması durumunda 1.000 mm yarıçapa sahip bir daire ortaya çıkacaktır.

Odyssey G9, 5120 x 1440 piksel çözünürlük sunuyor:

Odyssey G9, 5120 x 1440 piksel çözünürlüğün yanı sıra 240 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms'den daha düşük bir tepki süresini kullanıcılarına sunuyor. HDR görselleri desteklemesiyle de öne çıkan yeni monitör, 1.000 nite kadar ortaya koyduğu parlaklıkla dikkatleri üzerine çekiyor. Odyssey G9, en düşük ayarlarda 300 nit parlaklık sunarken normal kullanımda 420 nit parlaklığı ekrana yansıtıyor.

32 ve 27 inç olmak üzere 2 farklı boyut sunan Odyssey G7 serisi, Odyssey G9 gibi 1000R eğrilik derecesine sahip QLED panele sahipken 2560 x 1440 piksel çözünürlükle karşımıza çıkıyor. 240 Hz ekran yenileme hızına sahip Odyssey G7 serisi, 1 ms tepki süresiyle birlikte satışa çıkacak. En düşük ayarlarda 300 nit, normalde 350 nit parlaklık sunan Samsung'un bu yeni serisinin çıkabildiği maksimum parlaklıksa 600 nit.

Yeni oyuncu monitörlerinin fiyatları:

13 Temmuz'da gönderimine başlanacak olan bu cihazların, en merak edilen özelliklerden birinin de fiyatları olduğunu söyleyebiliriz. Şu anlık ön satışa olan ürünlerin fiyatlandırması şu şekilde: