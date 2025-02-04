Samsung'dan Galaxy S21 ailesi için can sıkacak bir karar geldi. Şirket, bu telefonları artık üç ayda bir kez güncelleyeceğini açıkladı. Samsung Galaxy S21 FE ise bu karardan muaf olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan, Türkiye'de de oldukça popüler olan Galaxy S21 serisi telefonlarla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, bu akıllı telefonların artık aylık güncelleme almayacağı belirtildi. Galaxy S21 ailesi, artık üç ayda bir kez güvenlik güncellemesi alacak. Bu karar, Samsung'un Galaxy S21'i artık eski bir telefon olarak gördüğü olarak da yorumlanabilir.

Samsung, güncel kabul ettiği akıllı telefon modellerine her ay güvenlik güncellemesi gönderiyor. Nispeten eskimiş modeller ise önce 3 ayda bir kez güncelleniyor. Sonraki aşamada ise güncelleme desteği sona eriyor. İşte 2021 yılında duyurulan Galaxy S21 için artık yolun sonu yaklaştı diyebiliriz.

Neyse ki Android 15 gelecek

Eğer Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ veya Galaxy S21 Ultra modellerinden birini kullanıyorsanız hemen enseyi karartmanıza gerek yok. Zira Samsung, 2021 model amiral gemisi telefonlarına Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünü gönderecek. Hâl böyle olunca bu telefonlar, en azından bir yıl daha en güncel Android özelliklerini sunabilecekler.

Bu arada; Samsung'un aldığı kararın sadece ana modeller için geçerli olduğunu özellikle belirtelim. Samsung Galaxy S21 FE modeli, her ay güncelleme almaya devam edecek. Bunun nedeni, uygun fiyatlı modelin 2022 yılında piyasaya sürülmüş olması.

Samsung, 2025 yılı içerisinde bazı popüler modeller için verdiği desteği de tamamen kesecek: