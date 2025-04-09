Samsung, SmartThings uygulamasını güncelledi. Yeni sürüm, uyku takibi ve kişiselleştirilmiş uyku rutinleri sunuyor.

Samsung, SmartThings uygulamasına yeni özellikler kazandıran 3.28.25 sürümünü duyurdu. Yeni sürümle birlikte Matter 1.4 desteği geldi ve Samsung Health uygulamasıyla da entegre çalışmaya başladı. Kulağa teknik gelebilir ama özetle artık cihazlarınız sizin uyku düzeniniz hakkında daha fazla şey biliyor ve bunu sizin için kullanabiliyor.

Güncellemeyle birlikte SmartThings sadece bileğinizden gelen verilerle yetinmiyor; artık odanızın ışığına, sıcaklığına, nem oranına ve hatta hava kalitesine bile bakıyor. Tüm bu bilgilerle sizin için otomatik olarak bir uyku rutini oluşturabiliyor, yani siz fark etmeden ortamı uyumaya en uygun hale getiriyor.

Verilerinizi analiz edip size özel çözümler sunuyor

Yeni sürümde kullanıcının vücudunun uykuya geçişini algılayan yapay zekâ destekli sistemin devreye alındığı açıklandı. Bu sistem sayesinde sabit saatlere bağlı rutinlerin yerine, kullanıcının fiziksel durumuna göre şekillenen dinamik rutinlerin uygulanacağı ifade edildi.

Samsung, kısa süreli veri takibiyle oluşturulan “Uyku Ortamı Raporu” üzerinden kişiye özel öneriler sunduğunu aktardı. Yeni eklenen “Rutin Oluşturma Asistanı”nın toplanan veriler doğrultusunda otomatik rutinler hazırlayabildiği belirtildi. Şirket, bu özelliklerin destekleyen Samsung televizyon modelleri üzerinden de yönetilebildiğini duyurdu.

Samsung'un paylaştığı verilere göre, son yıllarda şirketin giyilebilir cihazlarını kullananlar arasında uyku takibi özelliğine olan ilgi artış gösterdi. Ancak bazı uzmanlar, bu verilerin sürekli takip edilmesinin kullanıcılar üzerinde stres oluşturabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, bu nedenle yapay zekâ destekli sistemlerin uzun vadeli veriler üzerinden sade ve anlaşılır öneriler sunmasının daha sağlıklı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.