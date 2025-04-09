Galaxy S26 Ultra’nın kamera sisteminde değişiklik yapılacağı ve 3.5x yakınlaştırma sunan yeni bir sensör kullanılacağı bildirildi.

Samsung’un sıradaki amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Görünüşe göre şirket, telefonun arkasındaki kameralardan birini yenileyip yepyeni bir sensörle değiştirmeye hazırlanıyor.

Gelen sızıntılara bakılırsa Samsung, Galaxy S25 Ultra’daki 10 megapiksellik 3x telefoto kamerayı artık emekli etmeye hazırlanıyor. Yerine tam olarak kaç megapiksel olduğu henüz belli olmayan yeni bir sensör gelecek gibi duruyor. Bu değişimle ilgili bilgiler de, şu sıralar test edilen bir prototipten sızmış durumda.

Galaxy S26 Ultra’da 3.5x yakınlaştırma sunan yeni kamera gündemde

Mevcut modelde 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamera, 50 MP 5x telefoto ve 10 MP 3x telefoto olmak üzere toplam dört arka kamera bulunuyor. Yeni modelde bu kameralardan üçünün aynı şekilde korunacağı, yalnızca 10 MP 3x telefoto kameranın yeni bir modülle değiştirileceği bilgisi paylaşıldı. Daha önce ortaya çıkan bazı sızıntılar da bu değişimi destekledi. Bu kaynaklar, Samsung’un 10 MP sensör yerine 50 MP çözünürlüğe sahip ve 3.5x optik yakınlaştırma yapabilen bir kamera tercih edeceğini belirtti.

Aynı kaynaklar 200 MP ana kameraya değişken diyafram açıklığı ekleneceğini ve 5x telefoto kameranın 8x seviyesine çıkarılacağını öne sürdü. Bu iddialar şu an için doğrulanmadı ancak Samsung’un kamera sisteminde kapsamlı bir yeniliğe gitmeyi planladığı yönünde güçlü sinyaller verildi. Şirketin özellikle uzun süredir kullanılan 10 MP’lik dördüncü kamera sensörü üzerinde değişikliğe odaklandığı ifade edildi. Galaxy S26 Ultra’nın, 2026 yılında tanıtılacağı bilgisi paylaşıldı.