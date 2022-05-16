Samsung'un mikroçip fiyatlarına zam yapacağı iddia edildi. İsmi paylaşılmayan sektör içinden kaynakların iddiasına göre yarı iletken fiyatları, yüzde 15 ila yüzde 20 aralığında zamlanacak. Bu da akıllı telefondan televizyona kadar tüm elektronik ürünlerin fiyatının yükseleceği anlamına geliyor...

Son dönemlerde akıllı telefon, bilgisayar yada herhangi bir elektronik cihaz satın almayı düşünen tüketicilerin canını sıkacak bir gelişme yaşandı. Bloomberg'e açıklamalarda bulunan isimsiz bir kaynak, Samsung'un mikroçip müşterileriyle görüşme halinde olduğunu ve yarı iletken fiyatlarının yüzde 15 ila yüzde 20 aralığında artacağını söyledi. Eğer bu iddia gerçek olursa akıllı elektronik ürünlerin fiyatları, artan maliyetler nedeniyle uçuşa geçecek...

Kaynağa göre Samsung, yeni fiyatları bu yılın ikinci yarısı itibarıyla uygulamaya koyacak. Çipin gelişmişlik düzeyi ise zam oranının belirleyicisi olacak. İddiaya göre daha basit çipler yüzde 15 zamlanırken gelişmiş ve karmaşık yapıdaki çipler, yüzde 20 civarında zamlanmış olacak. Bloomberg, Samsung'a ulaştığını ancak yetkililerin sessiz kalmayı tercih ettiğini belirtiyor.

Çip fiyatlarına zam yapmayı planlayan tek şirket Samsung değil

Samsung'la ilgili iddialar dikkat çekici olsa da mikroçip fiyatlarını artıracak tek şirket Samsung değil. Öyle ki Samsung'un en önemli rakipleri arasında yer alan TSMC de 2022 yılına yüzde 20'lik zam kararı ile girdi. 2023'te ise yüzde 5 ila yüzde 8 aralığındaki yeni bir zam kapıda. UMC isimli yarı iletken üreticisininse 2022'nin ikinci çeyreği için yüzde 4'lük zam kararı olduğu biliniyor.

Açık konuşmak gerekirse bu haberler elektronik ürünlerin tümü için can sıkıcı. Zira bugün evlerimizde kullandığımız bütün elektronik ürünlerde mikroçipler bulunuyor. Dünya üzerinde bu çiplerin üretimini yapan şirket sayısı ise bir elin parmağını geçmiyor. Şirketlerin eş zamanlı fiyat artış kararı, akıllı telefonlarla birlikte PC'lerin, dizüstü bilgisayarların, televizyonların ve daha çok sayıda ürünün fiyatına zam geleceği anlamına geliyor...