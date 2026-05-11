Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Türkiye Yöneticisi: Telefonlara %25 Zam Bekliyoruz!

Samsung Türkiye’de Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, telefon ve tabletlere büyük zamlar geleceğini açıkladı.

Samsung Türkiye Yöneticisi: Telefonlara %25 Zam Bekliyoruz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında yaşanan RAM krizi ve savaş gibi durumlar, teknoloji sektörünü ciddi anlamda etkilemiş ve insanların sıkça satın aldığı ürünlere zam gelme ihtimalini doğurmuştu. Şimdi ise Samsung Türkiye’de Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Murat Azdemir’den açıklamalar geldi.

Azdemir, Bloomberg HT’de bir programa katıldı ve sektörün genel durumuna ve beklentilerine değindi. Samsung Türkiye yöneticisi, kullanıcıların moralini bozacak bir haber de verdi.

İçerikten Görseller

Samsung Türkiye Yöneticisi: Telefonlara %25 Zam Bekliyoruz!
smar

Akıllı telefon ve tabletlere %25 zam bekleniyor

smar

Azdemir, Türkiye’de akıllı telefon pazarı geçen yılı, yüzde 7 büyümeyle kapattığını söylerken ülkemizde geçen sene 12 milyona yakın cep telefonu ve yaklaşık 2 milyon adet tablet satıldığını belirtti. Tablet pazarındaki büyümenin yüzde 10 civarı olduğunu da ekledi. Ayrıca Türkiye’de kullanılan tüm telefonlar içerisinde 5G desteği bulunanların oranının %30 civarı olduğunu da aktardı. Bildiğiniz üzere Nisan 2026 civarıyla 5G’ye geçiş yapmıştık.

Samsung yöneticisi, yarı iletken maliyetlerinde ABD ile İran savaşı nedeniyle geçen hafta 9 ile 9,50 kata varan artışlar yaşandığını belirtirken bugün ortalama bir akıllı telefonun içinde yarı iletken maliyetinin yüzde 20 ile yüzde 25 civarı olduğunu söyleyerek ürünlerin maliyeti çok hızlı şekilde yükseldiğini aktardı.

Yaklaşık her ay fiyat değişiklikleri gördüklerini söyleyen Azdemir, yaşanan krizlerin 1-1.5 sene devam edeceğini ekledi. Tüm bunlar nedeniyle telefon ve tabletlere %20-25 zamlar gelebileceğini aktardı: “Önümüzdeki dönemde trendin böyle devam edeceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'de bunun üzerine lojistik maliyeti, kur farkı ekleniyor ama global endeksten bakacak olursak, yüzde 20 ile yüzde 25 daha fiyat artışı görebiliriz.”

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

Vodafone 6G Testlerini Türkiye'de Yapacağını Açıkladı

Vodafone 6G Testlerini Türkiye'de Yapacağını Açıkladı

Dünyada En Çok Tablet Satan Markalar Belli Oldu: Zirvedeki Şirketin Rakibi Yok!

Dünyada En Çok Tablet Satan Markalar Belli Oldu: Zirvedeki Şirketin Rakibi Yok!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Mayıs 2026: Kamerası En İyi Telefonlar

Mayıs 2026: Kamerası En İyi Telefonlar

Samsung, Tek Dokunuşla Kan Basıncı ve Kalp Atış Hızı Ölçebilen Telefon Ekranı Tanıtt!

Samsung, Tek Dokunuşla Kan Basıncı ve Kalp Atış Hızı Ölçebilen Telefon Ekranı Tanıtt!

Akıllı Telefon Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor’da 350 Bin TL İndirim Fırsatı!

Mayıs 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor’da 350 Bin TL İndirim Fırsatı!

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Dacia Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'deki En Ucuz Otomobil Sandero'nun Fiyatı

Dacia Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'deki En Ucuz Otomobil Sandero'nun Fiyatı

Mayıs 2026 Ford Fiyat Listesi Açıklandı: Explorer Fiyatıyla Dikkat Çekiyor

Mayıs 2026 Ford Fiyat Listesi Açıklandı: Explorer Fiyatıyla Dikkat Çekiyor

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com