Samsung Türkiye Yöneticisi: Telefonlara %25 Zam Bekliyoruz!

Samsung Türkiye’de Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, telefon ve tabletlere büyük zamlar geleceğini açıkladı.

Dünya çapında yaşanan RAM krizi ve savaş gibi durumlar, teknoloji sektörünü ciddi anlamda etkilemiş ve insanların sıkça satın aldığı ürünlere zam gelme ihtimalini doğurmuştu. Şimdi ise Samsung Türkiye’de Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Murat Azdemir’den açıklamalar geldi.

Azdemir, Bloomberg HT’de bir programa katıldı ve sektörün genel durumuna ve beklentilerine değindi. Samsung Türkiye yöneticisi, kullanıcıların moralini bozacak bir haber de verdi.

Akıllı telefon ve tabletlere %25 zam bekleniyor

Azdemir, Türkiye’de akıllı telefon pazarı geçen yılı, yüzde 7 büyümeyle kapattığını söylerken ülkemizde geçen sene 12 milyona yakın cep telefonu ve yaklaşık 2 milyon adet tablet satıldığını belirtti. Tablet pazarındaki büyümenin yüzde 10 civarı olduğunu da ekledi. Ayrıca Türkiye’de kullanılan tüm telefonlar içerisinde 5G desteği bulunanların oranının %30 civarı olduğunu da aktardı. Bildiğiniz üzere Nisan 2026 civarıyla 5G’ye geçiş yapmıştık.

Samsung yöneticisi, yarı iletken maliyetlerinde ABD ile İran savaşı nedeniyle geçen hafta 9 ile 9,50 kata varan artışlar yaşandığını belirtirken bugün ortalama bir akıllı telefonun içinde yarı iletken maliyetinin yüzde 20 ile yüzde 25 civarı olduğunu söyleyerek ürünlerin maliyeti çok hızlı şekilde yükseldiğini aktardı.

Yaklaşık her ay fiyat değişiklikleri gördüklerini söyleyen Azdemir, yaşanan krizlerin 1-1.5 sene devam edeceğini ekledi. Tüm bunlar nedeniyle telefon ve tabletlere %20-25 zamlar gelebileceğini aktardı: “Önümüzdeki dönemde trendin böyle devam edeceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'de bunun üzerine lojistik maliyeti, kur farkı ekleniyor ama global endeksten bakacak olursak, yüzde 20 ile yüzde 25 daha fiyat artışı görebiliriz.”