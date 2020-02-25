Samsung’dan Uygulama Yönetimini Değiştirecek Patent

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çalışmalarına devam eden Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu kez yeni bir patentle karşımıza çıktı. Bugün onaylanan patentte bilgisayarlardaki uygulama yönetimi butonlarının mobil cihazlara da gelebileceği görüldü.

Akıllı telefonlarda ve tabletlerde çoklu görev kavramı her geçen gün daha da gelişiyor. Günümüzde piyasada bulunan birçok akıllı telefon ve tablet, kullanıcılarına birden fazla uygulamayı aynı anda kullanma olanağı sağlıyor ancak hiçbir şeyin sonu olmadığı gibi teknolojik gelişmelerin de sınırı yok.

Samsung, son yıllarda çoklu görev kavramını üst seviyeye taşımayı başardı. Özellikle One UI’ın çıkış yapmasıyla Samsung cihazları, çok daha iyi hâle geldi ve kullanıcı deneyimi üst seviyeye taşındı. Şirketin ortaya çıkan son patentiyse Samsung'un daha da fazlasını sunacağını gösteriyor.

Samsung'un uygulama yönetimini değiştirecek patenti:

Samsung’un ortaya çıkan yeni patenti, akıllı telefon ve tabletlerde uygulama yönetimine abartısız bir şekilde ayrı bir boyut kazandıracak. Yeni patentte yer alan görsellere göre artık uygulamalar, günümüzde bilgisayarlarımızdaki işletim sistemlerinin sunduğu açma, kapama, simge durumuna getirme seçeneklerini bulunduracak.

Patentte yer alan görseller, akıllı telefonda veya tabletlerde yer alacak yuvarlak köşeli yeni bir kullanıcı arayüzünü gösteriyor. Samsung, bu patentin başvurusunu 16 Ekim 2017 tarihinde yapmış. Patent, bugün United States Patent and Trademark Office (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi) tarafından onaylandı.

Patente göre Samsung, uygulamalara üç ayrı buton ekleyecek. Bu butonlar, bilgisayarlardaki uygulamalarda olduğu gibi açma/kapama, tam ekran yapma/tam ekrandan çıkma ve simge durumuna getirme gibi kullanışlı özellikler sağlayacak. Patentte yer alan ve butonların gösterildiği bu cihazsa tahminimizce bir tablet.

Samsung’un patentinde görülen butonları büyük ekranlı cihazların kullanıcı arayüzüne yerleştirmesi oldukça olası. Aynı şekilde bu butonlar, akıllı telefonlarda da yeni ve hızlı bir kullanım sunacağı için bu cihazlara da gelebilir. Elbette bu bir patent olduğundan bu özelliğin hiçbir zaman gelmemesi de mümkün.