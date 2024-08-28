Samsung, yepyeni bir buzdolabıı tanıttı. Bu cihaz, kullanıcının hayatını kolaylaştırmak için yapay zekâ desteğiyle geliyor.

Yapay zekâ günden güne yaygınlaşırken bu teknolojinin birçok ürüne entegre olduğunu görmeye başlamıştık. Şimdi de yapay zekâ konusundaki hamlelerini son zamanlarda ciddi oranda artıran Samsung’dan böyle bir hamle geldi.

Teknoloji devi, yepyeni bir buzdolabı tanıttı. Bu cihazın en çok dikkat çeken kısmı ise yapay zekâ destekli olması.

Otomatik kapak açma, derece ayarlama ve güç tüketimini azaltma gibi özellikleri var

“Fransız Kapılı Buzdolabı” olarak adlandırılan bu beyaz eşya, hem verimliliği iyileştirmek hem de kullanıcının hayatını çok daha kolay hâle getirmek için yapay zekâ özellikleriyle donatılmış. Buzdolabının 2 kapılı bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Bir buzdolabından ziyade gardırobu andırıyor. Sol tarafta dondurucu kısmı, sağda ise normal soğutma bölümü bulunuyor.

Cihazda “otomatik kapak açma” özelliği var. Bu özellik, sensörüne hafifçe dokunduğunuzda kapağı otomatik olarak açabiliyor. Elleriniz dolu olduğunda buzdolabını açmaya çalışırken çok yararlı olacağını söylemek mümkün.

Bunlar dışında Wi-Fi bağlantısı ve şirketin akıllı ev sistemi SmartThings desteği var. Böylece diğer akıllı ev aletleri gibi nerede olursanız kontrol sağlayabiliyorsunuz. SmartThings’deki yapay zekâ tasarruf modu, buzdolabının güç tüketimini %15 oranına kadar azaltabiliyor. Böylece faturalarınız daha az geliyor.

Ayrıca derece ayarlama özelliği, buzdolabının derecesinde küçük değişiklikler yapabiliyor. Bu da yiyeceklerinizin çok daha uzun süre bozulmadan taze bir şekilde dolapta kalması sağlanabiliyor.

Güney Kore’de gösterilen cihazın 6 farklı versiyonu var. Başlangıç fiyatı 1.264 dolar açıklanırken en üst seviyesi 1.863 dolara kadar çıkıyor. Şirketin aktardığına göre buzdolabı, önümüzdeki aylarda diğer ülkelerde de satışa çıkacak. Türkiye’ye gelip gelmeyeceğini bekleyip göreceğiz.