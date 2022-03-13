Samsung Galaxy A Serisinin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Samsung’un ülkemizde de çok sevilen Galaxy A Serisi telefonlarının yeni bir serisinin geleceği zaten biliniyordu. Söylentilere göre hem bu tanıtım etkinliğinin tarihi hem de yeni Samsung Galaxy A53 5G’nin özellikleri sızdırıldı.

Samsung, Galaxy S22 serisinin tanıtımı için planlarını hemen hemen tamamladı. Şirketin büyük hitleri zaten şu anda piyasada olduğundan, odağını orta seviye cihazlara kaydırıyor. Samsung, Galaxy A serisi ve M serisi fiyat/performans canavarı olan orta sınıf akıllı telefonlar sayesinde son birkaç yılda özellikle ülkemizde de sayısız hayran kazandı.

Samsung’un Galaxy A53 ve Galaxy A73 dahil olmak üzere yeni cihazları yakında tanıtması bekleniyor. Tabii yeni Galaxy A serisinin, çok satan önceki versiyonlarını aşmak gibi zor bir görevi var. Haberlere göre Samsung, önümüzdeki hafta 17 Mart'ta bir Galaxy A Etkinliği düzenleyecek ve bu cihazları tanıtacak.

Samsung Galaxy A Serisi Türkiye’de çok seviliyor

Amiral gemisi akıllı telefonlar, özellikleriyle dikkat çekiyor olsalar da özellikle teknolojinin biraz tuzlu fiyatlara mal olduğu ülkelerde oldukça pahalı fiyat etiketlerine sahip oluyorlar. Bu yüzden de akıllı telefon üreticileri bütçe dostu ancak performanslı modeller de piyasaya sürüyor.

Bütçe dostu modellerin piyasaya sürüldüğü serilerden biri olan Galaxy A, hem uygun fiyatlarıyla hem de performansıyla ülkemizde büyük bir kullanıcı kitlesine sahip. Bu sebeple 17 Mart’ta yeni Galaxy A serisinin tanıtılacağı haberi özellikle ülkemiz için müjdeli haber diyebiliriz. Ne yazık ki etkinlik sırasında tam olarak hangi cihazların geleceğini belirlemek zor. Ancak Galaxy A53 5G'nin etkinliğin yıldızlarından biri olması yüksek bir olasılık.

Geçen yıl Samsung’un Galaxy A52 4G, Galaxy A52 5G ve Galaxy A72'yi açıklaması yine 17 Mart tarihini bulmuştu. Bu nedenle bu seneki etkinlikte Galaxy A53 ve Galaxy A73'ün geleceğini hemen hemen söyleyebiliriz. Bu iki cihaza temelde en çok beklenen cihazlar demek yanlış olmaz. Bu sefer gerçekleşecek olan tanıtımda 4G cihazlar beklenmiyor çünkü Samsung bazı cihazlarıyla tamamen 5G'ye geçiyor gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A53 5G özellikleri sızdırıldı

Sızıntılara göre Samsung Galaxy A53, 2.400 x 1.080 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir Super AMOLED Infinity-O ekrana sahip olacak. İçerisinde Mali-G68 GPU'lu bir Exynos 1200 SoC'si var. Telefon, 8GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar dahili depolama alanı seçenekleri sunacak.

One UI 4.1 ile kutusundan çıkar çıkmaz Android 12'yi çalıştıracak olan Galaxy A53’ün OIS'li 64 MP ana kamerası, 12 MP ultra geniş kamerası, 5 MP derinlik sensörü ve 5 MP makro kamera içermesini bekleniyor. Selfie'ler ve görüntülü aramalar için telefonun 32 MP'lik bir ön kamerası bulunuyor.

Galaxy A53 5G’de ekran içi parmak izi tarayıcı, NFC, USB Type-C ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler bulunacak. Cihazın bataryasının 25W hızlı şarj destekli olması ve 5.000 mAh kapasiteye sahip olması da bekleniyor. Samsung Galaxy A73, Galaxy A33 ve A23'ün de özellikleri yakın zamanda sızdırılmıştı. Tüm bu cihazların etkinlikte olması bekleniyor.