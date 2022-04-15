Samsung, Daha Ucuza Yenilenmiş S21 Serisi Satacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki günlerden itibaren ABD'de yenilenmiş (refurbished) S21 serisi satacağını duyuruldu. Yapılan açıklamalarda bu telefonların normalden 200 dolara kadar ucuz olacağı ifade edildi.

Dünyanın en büyük şirketleri arasında bulunan Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde telefon tamirleri için farklı bir yola yöneleceğini açıklamıştı. Dünya çapında hızla yükselen çevre koşullarına karşı önlemler almayı hedefleyen dev şirket, telefon tamirlerinde ‘çıkma parça’ kullanacağını ifade etmişti.

Samsung, tamir sürecinde ikinci el parçaların kullanılmasının maliyetleri azaltacağını ve geri dönüşüme önemli katkılar sağlayabileceğini aktarmıştı. Şimdi ise gelen haberler, dev şirketin geçtiğimiz yıl tanıttığı S21 serisi ile ilgili yeni bir satış stratejisine yöneleceğini gösterdi.

S21 serisi yenilenmiş bir şekilde daha ucuza satılacak

Gelen haberlere göre Güney Kore merkezli Samsung, Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra telefonlarını refurbished; yani yenilenmiş olarak satışa sunacak. Refurbished ürün ne diye soracak olursanız; diğer ülkelerde sık kullanılan bu yöntem, firmaların az kullanılan veya kutusu açıldıktan sonra iade edilen ürünleri geri alıp yenileyerek satmasına deniyor. Böylece de hem güvenilirliği sorgulanan yerlerden eski telefonlar almak yerine firmanın kendisinden biraz daha ucuza telefon almak mümkün hâle geliyor.

Açıklamalara göre dev şirketin bu satış kararı insanların daha ucuza S21 serisine ulaşmasını sağlayacak. Şu anlık ABD’de olacağı ve 22 Nisan’dan itibaren başlayacağı belirtilen bu ürünlerden S21’in 124 dolar indirimle 674 dolara, S21+’ın 149 dolar indirimle 849 dolara, S21 Ultra’nın ise 200 dolar indirimle 999 dolara düşeceği de gelen haberler arasında yer aldı. Ayrıca 22 Nisan’dan önce ön sipariş veren kişilere Samsung.com’da kullanılabilecek 100 dolarlık bir kupon verileceği de belirtiliyor.

Son olarak önümüzdeki 3 yılda da büyük Android güncellemeleri alması beklenen S21 serisi için olan satış yönteminin ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında bir bilgi yok. Ancak Türkiye’deki yüksek telefon fiyatları düşünüldüğünde böyle bir sistemin tüketiciler için olumlu sonuçlar oluşturabileceğini söylemek mümkün.