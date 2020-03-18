Bilim dünyası, bugüne kadar yaklaşık 200.000 kişiye enfekte olan yeni tip corona virüsü (COVID-19) üzerindeki araştırmalarına durdurak vermeden devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni bir çalışmaya göre virüs, aerosollerde ve yüzeylerde günlerce yaşayabiliyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), UCLA ve Princeton Üniversitesi’nde çalışan bilim insanları tarafından ortaklaşa yapılan yeni bir araştırma, şiddetli akut solunum yetmezliğine neden olan COVID-19 ya da diğer ismiyle SARS-CoV-2’nin aerosollerde ve yüzeylerde günlerce stabil şekilde kalabildiğini ortaya koydu.

Kafaların karışmaması için hemen açıklayalım. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüsüne bağlı ilk vakaların tespit edilmesinin ardından enfeksiyonu 2019-nCoV olarak tanımlanmıştı. Daha sonra 2019-nCoV’un adı COVID-19 olarak kabul edilmiş; ardından virüs, SARS CoV’a yakın benzerliğinden dolayı SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmişti.

COVID-19'un genetik yapısı, SARS ile yüzde 79 oranında benzerlik gösteriyor

Tekrardan araştırmaya dönersek, bilim insanlarının yaptığı yeni çalışmalar, yeni tip corona virüsünün aerosollerde 3 saate kadar, bakırda 4 saate kadar, kartonda 24 saate kadar ve plastik üzerinde ise 2 ila 3 güne kadar yaşayabildiğini gösteriyor. Enfeksiyon hakkında önemli bilgiler sağlayan çalışma, insanların virüsü hava yoluyla ve kontamine yani hastalık etkeni bulaşmış nesnelere dokunduktan sonra aldığını ortaya koyuyor.

SARS-CoV-2 ve SARS-CoV-1 virüslerini karşılaştıran bilim insanları, daha büyük bir soru işareti ile karşılaştı. SARS-CoV-1, tüm dünyada dolaşan halefi gibi Çin'de ortaya çıkmış ve 2002 ila 2003 yılları arasında 8.000'den fazla kişiye bulaşmıştı. İnsanlar arasındaki temasın minimize edilmesi ve yoğun izolasyon önlemleri ile ortadan kaldırılan SARS-CoV-1, etkisini tamamen yitirdi.

SARS-CoV-1, halefi SARS-CoV-2’ye en çok benzeyen corona virüsü konumunda. Yapılan deneyler, iki virüsün de yüzeylerde ve aerosollerde hemen hemen aynı sürelerde stabil kaldığını gösterdi. Bu bilgi, maalesef COVID-19'un neden daha büyük bir salgın haline geldiğini tam olarak açıklayamıyor.

Söz konusu çalışmada, enfekte olmuş bir kişiden öksürme veya nesnelere dokunma gibi yollardan bir ev veya hastane ortamında yüzeylere virüs bulaşma senaryosu uygulandı. Bilim insanları, daha sonra virüsün bu yüzeylerde ne kadar süre bulaşıcı kaldığını araştırdı.

COVID-19 pandemisinin dünyadaki dağılımı

Ortaya çıkan bulgular, SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş kişilerin herhangi bir semptom göstermeden virüsü yayabildiğini gösterdi. Ne yazık ki bu durum, SARS-CoV-1'e karşı etkili olan hastalık kontrol önlemlerinin, neden halefine karşı daha az etkili olduğunu açıklıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki sağlık otoriteleri, yeni tip corona virüsü COVID-19’un yayılmasını önlemek için aşağıdaki beş altın kurala uymanızı öneriyor; hem kendiniz, hem de sevdikleriniz için.