BluTv'nin sevilen yapımlarından Saygı'nın ikinci sezonundan yeni bir fragman yayınlandı. 23 Eylül'de yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanan dizinin yayınlanan son fragmanı, izleyiciyi 2. sezon 1. bölümde göreceklerine hazırlıyor.

Yayınlanacağı haberinin geldiği dönemden itibaren, özellikle Behzat Ç. severlerin heyecanla karşıladığı BluTv yapımı 'Saygı', yakında ikinci sezonuyla izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. ;İlk olarak geçtiğimiz sene ekim ayında yayınlanan dizi, daha iddialı bir sezon ile geliyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir fragman ile 23 Eylül tarihinde yayınlanacağı açıklanan ikinci sezondan bir fragman daha geldi.

Ercüment Çözer karakterine hayat veren Nejat İşler'e Erkan Can, Boran Kuzum ve Miray Daner gibi isimlerin eşlik ettiği BluTv yapımı serinin yeni fragmanı, ikinci sezonun ilk bölümünden itibaren tansiyonun yükseleceğinin sinyallerini veriyor.

Kadro genişledi, beklenti yüksek:

Dizinin ikinci sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Damla Sönmez ve Sarp Akkaya'nın da dizide yer alacağını yayınlanan ilk fragmanla birlikte görmüştük. Başarılı oyuncuların karakterlerinin de dahil olmasıyla birlikte yükselecek tannsiyon, haliyle beklentileri de yükseltti.

Dizinin yeni sezonunun fragmanlarına gelen yorumlara göz attığımızda, genel olarak herkesin yüksek bir beklenti içinde olduğunu görüyoruz. Bu beklentinin karşılanıp karşılanmayacağını görmek için ise 23 Eylül'de yayınlanacak ilk bölümü beklememiz gerekiyor. Ancak tabii bildiğiniz üzere BluTv tüm bölümleri bir arada yayınlamıyor; bu da bütün sezonu değerlendirebilmek için daha da fazla beklememiz gerektiği anlamına geliyor.

Siz Saygı'yı izliyor musunuz? Yeni sezona dair düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı untumayın, şimdiden keyifli seyirler!

Saygı 2. sezon 1. bölüm fragmanı: