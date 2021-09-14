Ülkemizde televizyon içeriklerinin vazgeçilmez yüzleri olan isimleri illa ki görmüşsünüzdür. Peki izlediğiniz televizyon dizisinden internette çıkan reklamlara kadar bir çok yerde rol alan bu isimlerin oynadıkları bölüm başına ne kadar gelir elde ettiğini hiç merak ettiniz mi?

Ülkemizde en çok kullanılan kitle iletişim aracı, televizyon olarak karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca da ekranlarda gördüğümüz yüzlerin oyunculuk konusundaki yetkinliği -ister sunucu olsun ister oyuncu olsun- önemli bir hal alıyor. Televizyon bu denli yaygın kullanıldığından sektöre yapılan yatırımlar ve sektörün içinde yapılan harcamalar da devasa sayıları bulabiliyor.

Bugün, televizyonlarda belki de küçüklüğümüzden bu yana gördüğümüz ünlü isimlerin, oynadıkları bölüm başına elde ettikleri gelirlerle karşınızdayız. TV8’deki Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programında derlenen söz konusu listede Serenay Sarıkaya’dan Hande Erçel’e, Can Yaman’dan Kenan İmirzalıoğlu’na kadar birçok isim bulunuyor.

Listenin başındaki isimler: Halit Ergenç ve Burak Özçivit

Listenin başında bölüm başı 250 bin TL, dolayısıyla da ayda tamı tamına 1 milyon TL kazanan Halit Ergenç ve Burak Özçivit bulunuyor. Başarılı oyuncular, sadece televizyonda değil, internet aleminde de fazlaca seviliyor. Listenin devamı ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Kıvanç Tatlıtuğ - Bölüm başı 200 bin TL

Kenan İmirzalıoğlu - Bölüm başı 200 bin TL

Beren Saat - Bölüm başı 150 bin TL

Fahriye Evcen - Bölüm başı 150 bin TL

Serenay Sarıkaya - Bölüm başı 150 bin TL

Cansu Dere - Bölüm başı 150 bin TL

Can Yaman - Bölüm başı 100 bin TL

Hande Erçel - Bölüm başı 100 bin TL

Demet Özdemir - Bölüm başı 100 bin TL

Oyuncuların oynadığı yapımlar her hafta 1 bölüm şeklinde yayınlandığından aylık gelirler için söz konusu sayıları 4 ile çarparak aşağı yukarı elde edilen geliri hesaplayabilirsiniz.