Siyasi partilerin sandıktaki rekabeti dijital pazarlamada da devam etti. Son bir ayda siyasi partilerin ve aktörlerin dijital pazarlama harcamaları 500 milyon TL'yi geçti.

31 Mart Pazar günü Türkiye bir kez daha sandık başındaydı. 61 milyondan fazla seçmen, önümüzdeki 5 yıllık için yerel yönetimleri belirledi. Bu dönemde seçmenlerin teveccühünü kazanmaya çalışan siyasi partiler, adaylar ve diğer organizasyonlar dijital pazarlamaya ciddi kaynak ayırdı. Son bir ayda yapılan dijital pazarlama harcamaları da belli oldu.

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, son bir aylık sürede yapılan harcamanın boyutunun 500 milyon TL'yi aştığını ifade etti. Kaplan, “Cumhuriyet Halk Partisi bu dönemde 32 milyon TL’nin üzerinde harcama yaparken, en yakın rakibi olan AK Parti ise son 30 günde 6.8 milyon TL’ye yakın dijital reklam harcaması gerçekleştirdi. Dijital reklamlarda özellikle seçimin kaderinin belirleyici kitlesi olarak emekliler hedef alınarak Facebook reklamların ağırlık verildi.” ifadelerini kullandı.

Reklamlar ağırlıkla Facebook'u hedef aldı

Yasin Kaplan'ın açıkladığı harcama rakamları şu şekilde oldu:

CHP 32 Milyon TL Ak Parti 6,8 Milyon TL Deva Partisi 4,7 Milyon TL Saadet Partisi 2 Milyon TL MHP 1,4 Milyon TL Ekram İmamoğlu 5,3 Milyon TL Murat Kurum 5,1 Milyon TL Mehmet Altınöz 2,5 Milyon TL Hamza Dağ 2,4 Milyon TL Haber içerik ve blogları 150 Milyon TL

Emeklilerin seçimin kaderini belirleyen önemli bir kitle olduğunu düşünen siyasi aktörlerin bu yüzden özellikle Facebook'a yöneldiğini belirten Kaplan, “Diğer kısım ise genellikle Instagram, Youtube ve TikTok gibi platformlarda yoğunlaşmış durumdadır. Bu süreçte video reklamlarının daha çok tercih edildiğini görüyoruz. Bu süreçte Youtube, Türkiye’de en çok kullanılan video platformlarından biri olarak siyasi parti ve liderlerin önemli bir mecrası haline geldi. Genç kitleyi etkilemek amacıyla TikTok da tercih edilen platformlardan biri oldu. Ancak, TikTok'un reklam politikaları biraz daha katı olduğu için partiler genellikle burada influencerları kullanarak içeriklerini yaymaya çalıştı. Aynı zamanda arama motorlarında ve görüntülü reklam alanlarında da reklam harcamaları yapıldığı görülüyor. Google'ın display alanlarında yapılan harcamalarının 150 Milyon TL olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Kaplan ayrıca bazı siyasi parti ve liderlerinin bu süreçte hata yaptığını ve geç saatlerde atılan reklam mesajları ile KVKK'yı ihlal ettiğini de ifade etti.