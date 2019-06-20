Alpha Protocol'ün Steam Satışları SEGA Tarafından Durduruldu

RPG türünde bir oyun olan ve piyasaya sürüldüğünden beri tartışılan Alpha Protocol, yayın hakkı süresinin dolmasıyla birlikte oyunun Steam üzerindeki satışları durduruldu. Şu ana kadar SEGA'da bulunan oyunun yayın hakkına şu andan itibaren kimin sahip olacağı ve geliştirici şirketin hangi yönde hareket edeceği şimdilik bilinmiyor.

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen, 2010 yılında SEGA tarafından piyasaya sürülen ve piyasaya sürüldüğü günden beri de tartışmaların odağında olan Alpha Protocol, bir kez daha ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. RPG türünde bir oyun olan Alpha Protocol, piyasaya sürüldükten sonra oyunseverleri ikiye bölmüştü. Bir bölüm, oyunun hikayesini ve oynanışını ciddi anlamda beğenirken diğer bölüm ise oyuna çok ağır eleştirilerde bulunmuştu. SEGA, oyunun kalitesi konusunda oyuncuları bir türlü ikna edememişti. Oyunun piyasaya sürülmesiyle ilgili olarak 10 yıllık yayın hakkına sahip olan SEGA, bu hakkı yitirmesiyle birlikte oyunun Steam listemesini başvuru yaparak kaldırdı. Oyun hala Steam üzerinde bulunuyor ancak satışa açık değil.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SEGA yetkilileri, oyunun Steam satışlarının durdurulduğunu onayladılar. Bu durum, mevcut oyun sahipleri için herhangi bir risk içermiyor ancak oyunu satın almak isteyen potansiyel müşteriler, durum netleşene kadar bu oyuna Steam üzerinden sahip olamayacaklar.

Oyunun yayın hakkının boşa çıkmasıyla birlikte pek çok oyunsever, yayın haklarının geliştirici Obsidian Entertainment'te olması gerektiğini düşünüyor. Bunun nedeni olarak da 2018 yılında Microsoft tarafından satın alınan geliştirici şirketin, Microsoft'un desteğiyle bu oyun ilgili köklü çalışmalar yapabileceği olarak gösteriliyor. Elbette bu sadece bir düşünce. Alpha Protocol'ün yayın hakları beklenildiği gibi Obsidian Entertainment'te kalabileceği gibi başka bir şirketle de anlaşma yapılabilir. Bunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.