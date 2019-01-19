Şehirlere Bambaşka Bir Hava Katan 14 Harika Tasarım

Şehir hayatı, barındırdığı imkanlarla içinde yaşayanlar için eşsiz fırsatlar sunsa da öte yandan getirdiği stres ve koşuşturma hiç bitmiyor. Bu nedenle mimarlar, tasarımcılar, sanatçılar şehirlere estetik dokunuşlarıyla, sıcak bir doku katmak için çalışıyorlar. Bazı tasarımlar geçici süreli sokaklara farklı bir hava katıyor, kimileri ise günlük yaşamın bir parçası olarak kentleri güzelleştiriyor.

Günlük hayatlarımızın koşuşturmaları esnasında, çoğu zaman etrafımıza bakacak vakit bile bulamıyoruz. Stres içerisinde bir rutin halinde ilerlerken, şehrin beton yapısı, tek düze hazırlanmış peyzaj elementleri gibi öğeler de çoğu zaman kişilerin dikkatlerini bile çekmiyor. Kentlerde farkındalık yaratan, sıcak bir ortam oluşmasına yardımcı olan ve aynı zamanda kullanışlı olan tasarımlar, şehirlere farklı bir hava katıyor. Gün geçtikçe sokaklarda daha sık görülmeye başlanan ilgi çekici fikirler, vatandaşların da yüzlerini gülümsetiyor. Bizlerde bu ilginç dizaynlardan oluşan bir listeyi sizlere sunmak istedik.

1- Kütüphane Telefon Klübesi

Manhattan'da yer alan bu telefon kulübesi, şehir halkına ücretsiz kitap sunabilmek için Amerikalı bir mimar tarafından tasarlanmış. Tasarımyla oldukça dikkat çeken telefon kulübesi, aynı zamanda kültürel anlamda da vatandaşlar için güzel bir katkı sağlıyor.

2- Yangın Hortumlarından Hamak

Danimarka'da koşuşturmaya bir süre ara vermek isteyen vatandaşların keyifle dinlenebileceği, bir hamak alanı mevcut. Bu hamak alanını ilginç kılan ise hamakların eski itfaiye hortumlarından yapılmış olması. Kent halkı için fonksiyonel bir çözüm sunan bu dizayn, aynı zamanda eski hortumlar için de geri dönüşüm sağlamış oluyor.

3- Geçmişe Götüren QR Kod

New York sokaklarının bazılarında çok ilginç bir fikir yatıyor. Asfaltın üzerine yerleştirilmiş olan bir QR kod sayesinde, bulunduğunuz sokağın 70'li ve 80'li yıllarda nasıl göründüğünü telefonlarınızdan görebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken, belirtilen ok yönünde durup, QR kodu cihazınıza okutmak.

4- Neşeli Banklar

Danimarkalı bir tasarımcı tarafından hazırlanan banklar, Avrupa'nın birçok kentinde karşınıza çıkabilir. Bankların alışılmışın dışındaki dizaynları, kişileri nasıl oturacakları konusunda düşünmeye teşvik ederken, aynı zamanda sosyalleşmeye de zemin hazırlayan bir yapıya sahipler.

5- Kıyafet Giyen Yol Çitleri

Bat Yam halkının sokakta kıyafetlerini bırakma alışkanlıkları, Hollandalı tasarımcılara ilham vermiş. Buradan yola çıkarak, yol kenarlarına konumlandırılmış olan çit görevi yapan direklere kıyafetler asma sureti ile ilginç bir görüntü oluşturan öğeler oluşturulmuş.

6- Geri Dönüşümden Yapılan Sokak Mobilyaları

Hollanda sokakları,oldukça ilginç kentsel tasarımlara sahip. Bunlardan bazıları da sokak mobilyaları ismi verilen, vatandaşlara dinlenmenin eğlenceli ve alışılmadık halini sunan materyaller. Bu öğeler tasarım olarak şehre farklı bir hava katmasının yanı sıra, aynı zamanda plastiğin geri dönüştürülmesinden yapılması ile de çevreye önemli bir katkı sağlıyor.

7- Müzikli Salıncaklar

Montreal'da 21 ayrı salıncaktan oluşan bir park, kendi müziğini üretiyor. Salınım hareketleri ile paralel müzik sesleri çıkaran salıncaklar ile düzgün bir melodi yakalamak için, kişilerin cep telefonlarını bir tarafa bırakıp, birbirleri ile iletişim halinde olarak harmoni yakalamaları gerekiyor.

8- Kiralık Sandalye

İsrail sokaklarında rastlayabileceğiniz bu uygulama, vatandaşlara ihtiyaçları olduğunda, ufak bir bedel ödeyerek, sandalye kiralama fırsatı sunuyor. Kişiler sandalyelerini alarak, en yakın kahve dükkanından kahvelerini alıp, içeceklerini açık havada tatmanın keyfini yaşıyorlar.

9- Sohbet Çitleri

Brooklyn'de yer alan çitlerle çevrilmiş bir bölgeyi, orada yaşayan insanlar el birliği ile sohbet alanına çevirdi. Ahşap öğeler kullanılarak oluşturulan yeni mekan, farklı yaş gruplarının uğrak yeri oldu. Çitlerin üzerine bir de tahta asan vatandaşlar, burayı da birbirlerine notlar bırakmak, ortamı daha eğlenceli hale getirmek için kullanıyorlar.

10- Sigara Atınca Müzik Çalan Direkler

Londra sokaklarında yer alan müzikli ve ışıklı direkler, sigara izmaritlerinin belirtilen yerlere atılması için tasarlanmış. İçerisinde 56 farklı LED ışık bulunduran direkler, her sigara atıldığında eğlenceli bir müzik çalarak, rengarenk bir ışık gösterisi oluşturuyorlar.

11- Şehirde Havuç ve Lahana Alanı

Halka açık kentsel bahçeler, gün geçtikçe çok daha popüler bir hal alıyor. Kişilerin şehrin kasveti içerisinde doğayla buluşmasına imkan sağlayan bu bahçelerde, havuç ve lahana gibi sebzeler yetiştirilebiliyor. Detroit'te yer alan bu bahçe de tam 2000 kişiye, kendi sebzesini yetiştirebilme imkanı sunuyor.

12- Sokak Şarj İstasyonları

Cep telefonları hayatlarımızın vageçilmez birer parçası haline gelince, onlarsız kalmamak adına da bazı çözümlere başvurulması gerekti. New York sokaklarında başlayan uygulamada, insanlar kurulan istasyonlara giderek, cihazlarını rahatlıkla şarj edebiliyorlar.

13- Çocuklar İçin Yaratıcı Oyun Alanları

Kopenhag'ta yer alan bir çocuk oyun alanı, sıradan parklardan çok farklı bir tasarıma sahip. Çocuklara kurulmuş oyuncaklar sunmayan alan, onları yaratıcılığa teşvik ediyor. Hikayelerini kendilerinin oluşturmalarının gerektiği alanlarda oynayan çocuklar, korsan gemilerini birleştirebiliyor, dilerlerse pilot olabiliyor veya dev ahtapotlarla savaşabiliyorlar.

14- Kendin Tasarla Kent Mobilyaları

Rusya'da vatandaşlar için üretilen materyaller, onlara kendi kentsel tasarımlarını yapma imkanı sağlıyor. Kişiler parçaları birleştirerek, dilerlerse bisiklet park alanı, çiçek tarhı veya bank tasarımları oluşturabiliyorlar.